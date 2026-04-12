Auxi del Olmo toma las riendas del PP de Linares con un apoyo masivo

El Partido Popular de Linares ha celebrado su Congreso Extraordinario, en el que Auxi del Olmo ha sido elegida presidenta de la formación local con el amplio y contundente respaldo de la militancia, consolidando así su liderazgo político al frente de los populares linarenses.
El acto contó con la presencia de destacados dirigentes del partido, entre ellos el secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo; el presidente provincial, Erik Domínguez; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; y la presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, así como otros cargos regionales y provinciales.
El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, subrayó que este congreso no se limita a una renovación interna, sino que representa una oportunidad para centrarse en las verdaderas preocupaciones de los vecinos. En este sentido, destacó que, al igual que el Partido Popular andaluz trabaja pensando en todos los andaluces, Auxi del Olmo sitúa a los linarenses en el eje de su acción política, apostando por una gestión alejada del ruido y centrada en resultados. Asimismo, reafirmó el compromiso del partido de seguir avanzando y consolidando la estabilidad alcanzada en los últimos años, frente a quienes pretenden revertirla. Repullo puso a Linares como ejemplo de la gestión del Partido Popular, destacando su transformación en una ciudad que ha pasado de estar rezagada a liderar oportunidades, generando empleo y atrayendo la implantación de nuevas empresas.
Por su parte, La candidata número 1 del Partido Popular al Parlamento de Andalucía por Jaén, Catalina García, ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de Juanma Morena por Linares, especialmente en lo relativo a las inversiones para impulsar la recuperación del Parque Empresarial de Santana.
En este contexto, la candidata del PP ha aplaudido la labor del Partido Popular linarense y ha felicitado a Auxi de Olmo por su extraordinaria gestión al frente del Ayuntamiento.
Asimismo, ha llamado a hacer una campaña propositiva, comprometida con los ciudadanos y ha asegurado que, “con un gobierno del PP, a Linares y a la provincia les va bien”.
Durante su intervención, el presidente provincial, Erik Domínguez, agradeció la labor de la presidenta saliente, Mariola Aranda, a quien definió como una persona “honesta y generosa”. Asimismo, destacó la valentía y el compromiso de Auxi del Olmo por dar un paso al frente y asumir el liderazgo del partido en esta nueva etapa.
La presidenta saliente, Mariola Aranda, expresó su agradecimiento a los su equipo por el compromiso y el trabajo desarrollado durante estos años. Asimismo, puso en valor la labor de Auxi del Olmo, subrayando su dedicación y el trabajo conjunto que ambas han llevado a cabo en este tiempo en favor del partido y de los linarenses.
Del mismo modo, Auxi del Olmo agradeció la confianza depositada en su candidatura y expuso las líneas maestras de su proyecto político, centrado en la defensa de los intereses de los linarenses: “Para nosotros lo primero es Linares y nuestros vecinos. Vamos a continuar trabajando en el proyecto de ciudad con el que alcanzamos el Gobierno, situando a los linarenses en el centro de todas nuestras políticas”.
La nueva presidenta también dio a conocer el equipo que la acompañará en esta etapa, encabezado por el secretario general, Enrique Mendoza; la coordinadora general, Susana Ferrer; y el portavoz local, Raúl Caro-Accino, en un Comité Ejecutivo compuesto por 22 vocales.
“Este es un proyecto abierto, que viene a sumar y que está dispuesto a seguir incorporando talento. Tenemos claro que Linares debe continuar siendo un referente como ciudad abierta, accesible y con futuro. Nuestro objetivo es seguir atrayendo proyectos empresariales y población para hacer crecer nuestra ciudad”.