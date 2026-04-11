El Club Natación Linares inicia su nueva campaña de captación bajo el lema “Donde Comienzan las Grandes Aventuras”

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El Club Natación Linares ha puesto en marcha su nueva campaña de captación de nadadores, una iniciativa que busca incorporar a niños y niñas desde los 7 meses hasta los 10 años. Bajo el lema “Donde Comienzan las Grandes Aventuras”, el club refuerza su compromiso con el deporte base, la formación acuática y el desarrollo integral de los más pequeños.

La captación se llevará a cabo en la Piscina Cubierta Municipal, donde los nuevos deportistas podrán iniciarse en el mundo de la natación de la mano de un equipo de monitores titulados y con amplia experiencia en la enseñanza y el entrenamiento infantil.

Plazas disponibles por grupos de edad
El club ha abierto 4 plazas por categoría, distribuidas de la siguiente manera:

De 7 meses a 36 meses Sesiones los viernes de 18:30 a 19:30 Un grupo orientado a la familiarización temprana con el agua, el juego y el vínculo afectivo en un entorno seguro.

De 5 a 7 años Entrenamientos los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 En esta etapa se trabajan las habilidades básicas de flotación, respiración y desplazamiento, siempre desde el aprendizaje lúdico.

De 7 a 10 años Entrenamientos los lunes, miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 17:00 Un grupo pensado para consolidar estilos, mejorar la técnica y fomentar valores como el compañerismo, la disciplina y la superación.

Un proyecto deportivo para crecer dentro y fuera del agua
Desde el Club Natación Linares destacan que esta campaña no solo busca ampliar el número de nadadores, sino también promover hábitos saludables, fortalecer la convivencia y ofrecer un espacio donde los niños puedan disfrutar, aprender y desarrollarse.

El club subraya que todos los entrenamientos están dirigidos por monitores titulados, garantizando así una enseñanza segura, profesional y adaptada a cada edad.

Información e inscripciones
Las familias interesadas en obtener más información o formalizar la inscripción pueden contactar a través de:

📧 clubnatacionlinares@gmail.com 📞 646 143 512

El Club Natación Linares invita a todas las familias a formar parte de esta nueva etapa y a descubrir, junto a sus hijos, las grandes aventuras que comienzan en el agua.

 

 

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