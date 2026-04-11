El Club Natación Linares inicia su nueva campaña de captación bajo el lema “Donde Comienzan las Grandes Aventuras”

El Club Natación Linares ha puesto en marcha su nueva campaña de captación de nadadores, una iniciativa que busca incorporar a niños y niñas desde los 7 meses hasta los 10 años. Bajo el lema “Donde Comienzan las Grandes Aventuras”, el club refuerza su compromiso con el deporte base, la formación acuática y el desarrollo integral de los más pequeños.
La captación se llevará a cabo en la Piscina Cubierta Municipal, donde los nuevos deportistas podrán iniciarse en el mundo de la natación de la mano de un equipo de monitores titulados y con amplia experiencia en la enseñanza y el entrenamiento infantil.
Plazas disponibles por grupos de edad
El club ha abierto 4 plazas por categoría, distribuidas de la siguiente manera:
De 7 meses a 36 meses Sesiones los viernes de 18:30 a 19:30 Un grupo orientado a la familiarización temprana con el agua, el juego y el vínculo afectivo en un entorno seguro.
De 5 a 7 años Entrenamientos los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 En esta etapa se trabajan las habilidades básicas de flotación, respiración y desplazamiento, siempre desde el aprendizaje lúdico.
De 7 a 10 años Entrenamientos los lunes, miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 17:00 Un grupo pensado para consolidar estilos, mejorar la técnica y fomentar valores como el compañerismo, la disciplina y la superación.
Un proyecto deportivo para crecer dentro y fuera del agua
Desde el Club Natación Linares destacan que esta campaña no solo busca ampliar el número de nadadores, sino también promover hábitos saludables, fortalecer la convivencia y ofrecer un espacio donde los niños puedan disfrutar, aprender y desarrollarse.
El club subraya que todos los entrenamientos están dirigidos por monitores titulados, garantizando así una enseñanza segura, profesional y adaptada a cada edad.
Información e inscripciones
Las familias interesadas en obtener más información o formalizar la inscripción pueden contactar a través de:
📧 clubnatacionlinares@gmail.com 📞 646 143 512
El Club Natación Linares invita a todas las familias a formar parte de esta nueva etapa y a descubrir, junto a sus hijos, las grandes aventuras que comienzan en el agua.