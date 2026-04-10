El Área Sanitaria de Linares celebra la IV Jornada sobre Infecciones de Transmisión Sexual

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén celebra hoy su IV Jornada de Actualización en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), un encuentro que reúne a profesionales sanitarios de distintos perfiles de toda Andalucía, claves en el éxito en la prevención y control de éstas, para analizar su incremento y reforzar las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.
La coordinadora de la jornada, la epidemióloga María Amparo Gómez Vidal, de la Unidad de Vigilancia, Prevención y Promoción de la Salud del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, ha indicado que “este año queremos centrarnos en edades tempranas como la adolescencia, ya que este grupo poblacional es considerado de gran vulnerabilidad para la adquisición de estas infecciones, como se evidencia en los informes de las distintas administraciones sanitarias y se debe acometer como un desafío urgente”.
Las ITS constituyen un importante problema de salud pública a nivel mundial, con más de un millón de contagios diarios de infecciones curables, como son la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sólo con respecto a la gonorrea, por ejemplo, en 2023 se describe en Europa un aumento de un 31% con relación a 2022 y más del 300% con relación a 2014, afectando de manera considerable a la población joven y adolescente y existiendo un grave problema añadido que es la emergencia de resistencias a los antimicrobianos.
Igualmente, otro informe de 2024 del Instituto de Salud Carlos III confirma de igual manera un repunte sostenido de ITS en España, con cifras récord de infecciones gonocócicas (37.257) y clamidia (41.918). La transmisión afecta mayoritariamente a hombres jóvenes, con un aumento significativo de casos en mujeres.
Gómez Vidal ha añadido que “más allá del efecto inmediato de la infección, las ITS pueden tener consecuencias graves para las personas que las contraen porque llevan asociada una elevada morbilidad si no se instaura tratamiento adecuado y precoz. La parte positiva de esto es que, aunque estas infecciones ocasionan enfermedades, pueden ser prevenibles, tratables y, en la mayoría de los casos, curables. La dificultad para detectarlas con tiempo y tratarlas es que hasta en un 50% de ellas pueden ser asintomáticas y hasta el 40% se presentan en coinfección con otras ITS, tal como ocurre en la sinergia epidémica entre las ITS y la infección por VIH/SIDA. También pueden añadir un componente de desigualdad con mayor vulnerabilidad en ciertas situaciones y/o colectivos (mujer, migrante, etc.). Sin duda, todas ellas tienen un elevado coste social y económico”.
Este panorama pone a los expertos científicos y sanitarios ante la urgente necesidad de reforzar las estrategias de prevención, adecuado manejo y tratamiento, claves para proteger la salud de las personas y prevenir su propagación. En el caso de la población joven, donde se está observando un aumento preocupante de casos, es fundamental reforzar esta prevención, mejorar la educación afectivo-sexual y facilitar el acceso a recursos sanitarios que permitan un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
En este contexto, Gómez Vidal ha incidido en que “hablar de sexualidad en edades tempranas desde un enfoque saludable y sin tabúes es una herramienta clave para prevenir riesgos. Es imprescindible ofrecer a los jóvenes información veraz y espacios seguros donde puedan resolver sus dudas”.
Programa científico
Tras la bienvenida institucional, llevada a cabo por la jefa de servicio de Salud de la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Lourdes Ballesteros García; el concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares, Antonio Hervás Martínez; y el gerente del Área Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García Cano, la jornada ha dado comienzo con la conferencia inaugural centrada en la implantación del Plan Andaluz de ITS, VIH/SIDA (PAITSIDA) por parte de José María García de Lomas, facultativo especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y asesor técnico del dicho plan donde se abordarán los avances, limitaciones y retos actuales en la comunidad autónoma.
Posteriormente, se desarrollará una mesa redonda bajo el título “Adolescentes e ITS. Un desafío urgente con una mirada global”, en la que se analizarán las infecciones más frecuentes en esta etapa de la vida, así como el papel clave de la Atención Primaria en su abordaje, especialmente en la detección precoz, el acompañamiento y la educación sanitaria.
La segunda parte del programa profundizará en las medidas preventivas, abordando cuestiones como los factores que incrementan la vulnerabilidad de los adolescentes, el impacto de las redes sociales y los cambios en los modelos de relación, así como la necesidad de normalizar el diálogo sobre sexualidad en el ámbito educativo. Todo ello plasma el papel que están realizando los profesionales sanitarios en el ámbito comunitario y educativo, siendo esencial la coordinación entre Atención Primaria, salud pública y centros educativos para llegar de forma efectiva a la población adolescente.
La jornada finalizará con un espacio de debate y puesta en común de conclusiones, orientado a mejorar la respuesta sanitaria frente a estas infecciones y a seguir avanzando en estrategias de prevención más eficaces.
Este encuentro científico se está llevando a cabo en el Aula Magna de la Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de Jaén, y ha contado con la participación de médicos especialistas hospitalarios y de atención primaria, enfermeras, matronas, residentes de medicina y enfermería, técnicos de salud, trabajadores sociales, epidemiólogos y farmacéuticos.
Han colaborado en su organización, además de dicha entidad universitaria, el Ayuntamiento de Linares. El aval científico lo aportan la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva Salud Pública y Gestión Sanitaria (SAMPSPGS), la Sociedad Andaluza de Epidemiología (SAEPI), la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC), la Sociedad Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC), la Sociedad Andaluza de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (SAMICEI) y el Grupo de Estudio de Infecciones de Transmisión Sexual (GEITS) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), siendo patrocinadas por Gilead, Johnson & Johnson Innovate Medicine, ViiV Healtcare y Roch