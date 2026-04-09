Un informe sobre el comercio minorista de proximidad en la provincia de Jaén constata que sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo territorial

El comercio minorista de proximidad sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo territorial de la provincia de Jaén, donde representa el 14% del tejido empresarial. Así se desprende del estudio ‘El comercio minorista de proximidad en la provincia de Jaén’, elaborado por la Cátedra de Comercio Minorista de Proximidad de la Universidad de Jaén (COMPROX Jaén).
La Sala Pascual Rivas de la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén ha acogido la presentación de este estudio, un acto que ha contado con las intervenciones del Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el presidente de la Federación Empresarial de Comercio y Servicios (Comercio Jaén), Lucas Ruiz Mozas, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana B. Mata, y el director comercial de Caja Rural de Jaén, Juan Gallego, así como la directora de la cátedra, la profesora Eva Mª Murgado Armenteros, y por el codirector de la cátedra y gerente de la Federación Empresarial de Comercio y Servicios, Bruno García, que han sido encargados de profundizar en los principales resultados de este estudio.
En su intervención, el Rector Nicolás Ruiz ha recordado que en febrero de 2025 nacía esta Cátedra de Comercio Minorista de Proximidad de la UJA, fruto del convenio firmado entre la institución académica y la Federación Empresarial de Comercio y Servicios (Comercio Jaén), que como primer fruto da este informe, “el primer diagnóstico real y profundo sobre cómo compramos, qué sentimos y qué esperamos los jiennenses de nuestras tiendas y negocios de barrio”. En este sentido, ha apuntado que se trata de un estudio riguroso, que marca el inicio del ‘Observatorio del Comercio Minorista de Proximidad de Jaén’ (Observatorio COMPROX Jaén), una herramienta que nace para ser vigía del comercio local y para asegurar que la UJA siga siendo el puente que conecta la investigación con las necesidades de comerciantes y vecinos, garantizando el futuro de los barrios.
“La UJA tiene una responsabilidad ineludible como motor de progreso y transformación de nuestra provincia. Por eso, la creación de esta cátedra, y muy especialmente del Observatorio COMPROX Jaén, responde a una necesidad histórica, que es superar la asimetría que sufre nuestro sector comercial. Hasta ahora, nos hemos basado en tendencias nacionales para tomar decisiones locales. Con este Observatorio, la UJA pone su capacidad investigadora al servicio de la singular idiosincrasia de Jaén”, ha declarado Nicolás Ruiz.
Asimismo, el Rector ha avanzado algunos datos del informe, del que considera que representa la “primera piedra” para hacer verdaderamente rentable y competitivo el comercio de proximidad de Jaén. En este sentido, el primer dato destacado es el peso estratégico de este sector, ya que el comercio minorista representa casi el 14% del tejido empresarial de la provincia, estando formado, en su inmensa mayoría, por pequeños negocios de gestión familiar (el 95,5% de las empresas tienen 5 o menos trabajadores). Un segundo dato reside en la paradoja de lo local, puesto que existe un apoyo “emocional” masivo, ya que el 88% de la población reconoce que el pequeño comercio es vital para la vida de sus barrios, aunque, sin embargo, ese cariño no se traduce en ventas, ya que las cadenas de supermercados siguen concentrando más del 50% del gasto total. Y un tercer dato es que entre 2020 y 2024, el número de empresas minoristas en la provincia ha descendido, lo que significa que se están perdiendo negocios, lo que afecta directamente a la vida y dinamismo de los pueblos y ciudades.
Este informe es una invitación a la reflexión estratégica, ya que los datos nos dicen que el comercio de proximidad se encuentra en un punto de inflexión. En un contexto tan complejo como el actual, la UJA asume su responsabilidad para generar un conocimiento aplicado que ayude al sector a dejar atrás la resistencia individual y a avanzar hacia nuevos modelos de mayor escala, que tengan en cuenta nuestra singularidad y los avances tecnológicos. Generamos conocimiento y lo transformamos en una base empírica y científica para que las instituciones y los negocios locales puedan diseñar planes de modernización que realmente funcionen. No se trata de teoría aislada, sino de ofrecer herramientas prácticas sobre digitalización, sostenibilidad y nuevos hábitos de consumo que permitan al comercio de barrio poder competir con garantías”, ha asegurado Nicolás Ruiz.
Por su parte, el alcalde de Jaén ha agradecido a la UJA este trabajo porque “si ya hemos abordado proyectos estratégicos de manera conjunta, hoy volvemos a ser aliados en el reto de impulsar el pequeño comercio, sujeto a un ajuste estructural”. En ese sentido, el primer edil ha destacado que “todas las iniciativas suman” para abordar un sector económico “que es clave para la ciudad por su capacidad vertebradora y que da vida a Jaén”.
Sobre el informe
La directora de la cátedra, la profesora de la UJA Eva Mª Murgado, ha sido la encargada de desgranar las principales conclusiones obtenidas por este estudio, el primero que se realiza de estas características en la provincia de Jaén, cuyo objetivo es realizar un diagnóstico de este sector “desde la óptica del consumidor, que es quien al final compra”, ha apuntado. En este sentido ha explicado que el comercio de proximidad sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo territorial de la provincia y que lejos de lo que se pueda pensar, el comercio local no es residual, sino que representa el segundo formato comercial en el que los consumidores realizan sus compras. En concreto, de cada 100 euros gastados, 26 se destinan al mismo, lo que en opinión de Eva Mª Murgado “pone de manifiesto que es un punto de partida positivo y sólido a partir del que se puede seguir creciendo”.
El estudio también revela que los consumidores con más de 55 años son los más fieles a este tipo de comercio y que uno de los desafíos importantes es poder atraer a los segmentos más jóvenes. Otro dato revelador es que a pesar de que tener asignaturas pendientes, la valoración que realizan los consumidores es muy positiva y casi 9 de cada 10 reconocen la importancia que tiene el comercio de proximidad para provincia. “Por lo tanto, no se trata de un problema de imagen, porque la imagen que tiene el comercio local en la provincia es positiva, sino que se debe trabajar en las principales barreas u obstáculos que impiden que esa actitud que es favorable hacia el comercio local termine finalizando en la compra”, ha explicado la directora de la cátedra.
Por otro lado, a través del estudio se destacan diferentes palancas que pueden utilizarse para transformar el sector, como por ejemplo la referida a la digitalización, ya que cerca del 50% de los consumidores no utiliza ningún medio digital para interactuar con este comercio, a pesar de que el 90% de consumidores declaran que incrementarían su frecuencia de compra si el comercio pudiera incluir servicios digitales básicos, como realizar pedidos online. También se pone de relieve la necesidad de transitar de un modelo centralizado en la venta a estar centralizado en el servicio. Y junto a eso también destacan la necesidad de colaboración entre los distintos comercios para conseguir una identidad más fuerte y la necesidad de diseñar una política urbanística que esté alineada con el comercio que permita mejorar la competitividad de este formato comercial.
Por su parte, el co-director de la cátedra, Bruno García, que ha valorado muy positivamente la creación de la misma “porque el trabajo reflexivo de la Universidad es muy importante para el comercio”, ha remarcado que en la provincia de Jaén existen más de 8.500 establecimientos comerciales, que dan empleo a más de 20.000 personas y que suponen una facturación de más de 5.000 millones de euros, lo que en su opinión da cuenta del “importante pilar que supone el comercio de proximidad”.