Linares elimina las barreras al consumo: los comercios bonificarán el aparcamiento de sus clientes

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El comercio de proximidad en Linares da un paso adelante para mejorar la experiencia de sus clientes. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL), en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, ha lanzado una campaña estratégica diseñada para eliminar una de las principales barreras del consumo en el casco urbano: el aparcamiento. Bajo una mecánica ágil y directa, esta iniciativa busca incentivar las compras en los establecimientos locales ofreciendo una mayor comodidad a quienes se desplazan al centro.

La campaña establece que, por cada compra igual o superior a 25 euros, el cliente recibirá una bonificación de 2 euros destinada a sufragar su tiempo de estancia en el parking. Esta promoción, cuyo importe es asumido por el propio establecimiento adherido, destaca por su versatilidad, ya que es válida en cualquier aparcamiento de la ciudad. El proceso para el usuario es sumamente sencillo: solo deberá presentar su ticket de parking en el comercio, donde será validado mediante un sello especial creado específicamente para esta acción promocional.

ACIL ha hecho un llamamiento a todos sus asociados para que confirmen su participación a la mayor brevedad posible. La organización facilitará a los comercios participantes todo el material publicitario necesario, incluyendo pegatinas identificativas para los escaparates y soportes de sobremesa. Con esta medida, el sector comercial de Linares refuerza su competitividad, adaptándose a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y premiando la fidelidad de quienes eligen el comercio local para sus compras.

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