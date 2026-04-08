Linares celebra el orgullo gitano: pleno extraordinario y pétalos por la libertad

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Linares ha reafirmado este martes su compromiso con la inclusión y el reconocimiento histórico al celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano. La Corporación Municipal, encabezada por su alcaldesa y los portavoces de los diferentes grupos políticos, ha protagonizado una sesión plenaria extraordinaria marcada por la lectura de un manifiesto institucional que pone en valor la identidad y la contribución de la comunidad gitana a la sociedad linarense.

El acto ha contado con la participación activa de representantes de la Fundación Secretariado Gitano y de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), quienes han alzado la voz para recordar los retos pendientes en materia de igualdad y lucha contra la discriminación. La solemnidad del pleno ha alcanzado su punto álgido con la interpretación del ‘Gelem Gelem’, el himno internacional gitano, cuyos acordes han resonado en el Palacio Municipal como símbolo de resistencia y esperanza.

Tras la sesión institucional, la conmemoración se ha trasladado a la fuente de la Plaza de la Constitución para la tradicional Ceremonia del Río. En este acto cargado de simbolismo, los asistentes han realizado el lanzamiento de pétalos de flores al agua, un gesto que recuerda el éxodo del pueblo gitano a través de los siglos y rinde homenaje a las víctimas de la persecución.

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