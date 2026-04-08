La Universidad de Jaén, galardonada con el Sello de Compromiso de MetaRed S por su liderazgo y transparencia en materia de sostenibilidad

La Universidad de Jaén (UJA) ha sido reconocida como un referente en el cuidado ambiental y la responsabilidad social al obtener el Sello de Compromiso de MetaRed S. Esta certificación avala el buen hacer, la claridad y el alto nivel de la institución a la hora de gestionar sus indicadores de desarrollo sostenible, destacando además su papel transformador en la red universitaria de Iberoamérica.
En concreto, este galardón responde a la destacada intervención de la entidad jiennense en el proyecto oficial denominado ‘Análisis Internacional de Implantación de Políticas de Sostenibilidad en IES Iberoamericanas’. Esta investigación resulta fundamental para evaluar cómo los campus están aplicando de manera efectiva las metas de la Agenda 2030. Tras la baremación de los datos, la UJA se ha situado en la élite nacional, siendo una de las 13 universidades españolas distinguidas dentro del grupo de instituciones iberoamericanas premiadas.
El reconocimiento fue entregado durante la segunda jornada del III Encuentro Nacional de MetaRed S España. Este foro, acogido por la propia Universidad de Jaén entre el 23 y el 24 de marzo, congregó a las principales figuras y personal técico de sostenibilidad de las universidades del país.
El premio fue recogido por el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA, Juan de Dios Carazo Álvarez, y por el director del Secretariado de Sostenibilidad, Luis Nieto Albert. La entrega corrió a cargo de la nueva presidenta de MetaRed S en España y rectora de la Universidad de León, Nuria González Álvarez, y del director global de MetaRed, Tomás Jiménez García.
Impulso a las políticas ambientales y sociales de la UJA
El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA ha valorado este hito como un impulso definitivo a las políticas ambientales y sociales de los campus. «Para la Universidad de Jaén, recibir este Sello de Compromiso supone un espaldarazo a nuestra estrategia institucional y al esfuerzo transversal desarrollado por toda nuestra comunidad universitaria. Demuestra que estamos integrando la Agenda 2030 en el corazón de nuestra gobernanza y nos sitúa en la vanguardia iberoamericana de la sostenibilidad», declara Juan de Dios Carazo.
Por su parte, el director del Secretariado de Sostenibilidad de la UJA ha subrayado el valor del trabajo en red y el rigor de los datos. «Este reconocimiento refleja la importancia de medir nuestro impacto real y someternos a los más altos estándares internacionales de evaluación. Además, formar parte activa de MetaRed S favorece la transferencia de conocimientos y nos dota de mejores herramientas para encarar los retos climáticos y sociales del futuro», afirma Luis Nieto Albert.
Encuentro Nacional de MetaRed S España
La entrega de esta distinción puso el broche de oro al Encuentro Nacional de MetaRed S España. El congreso, que fue inaugurado por el Rector de la UJA, Nicolás Ruiz Reyes, contó con nutridas sesiones de análisis donde se profundizó en cómo las instituciones formativas deben actuar como verdaderos motores para la economía circular, la mitigación de emisiones y la justicia social en sus territorios.
Bajo la premisa del trabajo cooperativo entre campus, la cita de este 2026 se ha erigido como un pilar fundamental para agilizar el paso hacia sistemas de gestión más responsables. Cabe destacar que MetaRed S es una red global formada por universidades iberoamericanas, que promueve la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa con el respaldo de la Fundación Universia.