El proyecto MusicColes evoluciona: un viaje sonoro al pasado íbero-romano de Cástulo

El Conservatorio Profesional de Música ‘Andrés Segovia’ de Linares vuelve a pulsar la fibra sensible de la comunidad educativa con una nueva edición de MusicColes, un proyecto que desde su nacimiento en 2019 se ha consolidado como un pilar fundamental para el enriquecimiento intelectual y emocional de los más jóvenes. Tras haber impactado en más de 7.000 escolares de la ciudad y su comarca a lo largo de sus siete ediciones, esta iniciativa da un salto evolutivo en 2026 para fusionar la formación artística con el patrimonio histórico local.
En esta ocasión, MusicColes se transforma en una experiencia inmersiva conectada directamente con las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo. Gracias a la colaboración del Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares, la actividad recreará un ambiente vinculado a esta festividad tan arraigada, permitiendo que la música actúe como puente entre el pasado y el presente. El objetivo principal para este 2026 es propiciar entornos participativos donde los escolares puedan expresar sus emociones y fortalecer su sentido de pertenencia a la comunidad a través de la creatividad.
El proyecto cuenta con el impulso decidido del Área de Infancia, Familia, Discapacidad y Educación, alineándose con los objetivos del Plan Local de Infancia y Adolescencia. Al acercar las artes a edades tempranas, MusicColes se convierte en una herramienta prioritaria para el desarrollo social y cultural de los pequeños. Con la participación prevista de casi 1.000 escolares, junto al alumnado y profesorado del Conservatorio, la iniciativa se posiciona como uno de los hitos más relevantes de la agenda educativa y musical de la ciudad para este ejercicio.