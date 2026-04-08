El Festival de Úbeda incluye un ciclo en el que une música y patrimonio

Aprovechar espacios emblemáticos de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y convertirlos en escenarios de excepción para que la experiencia trascienda lo musical, añadiéndole además un componente solidario. Ese es el objetivo del Ciclo Música y Patrimonio enmarcado en la 38 edición del Festival Internacional de Música y Danza ‘Ciudad de Úbeda’, que en poco más de un mes pondrá banda sonora a la primavera ubetense. Una iniciativa que este año cuenta con el respaldo decidido de la Fundación Caja Rural de Jaén, que ha volcado aquí su habitual patrocinio al evento.
La presentación de este apartado emblemático corrió a cargo de la concejala de Cultura, Elena Rodríguez, el director del Festival de Úbeda, Esteban Ocaña, y el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, quienes destacaron la calidad y originalidad de esta iniciativa que se desarrollará del 21 de mayo al 27 de junio.
El cartel recoge una decena de citas musicales que tendrán lugar en espacios como el Oratorio de San Juan de la Cruz, la Iglesia de San Lorenzo, el Palacio Vela de los Cobos, la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares, el Auditorio del Hospital de Santiago, el Palacio Don Luis de la Cueva, La Cultural, la Casa de las Torres o la Iglesia de Santo Domingo.
Programa
Ocaña detalló una programación que combina recitales de solistas, música de cámara y propuestas escénicas, con la participación de intérpretes de prestigio. El Ciclo Música y Patrimonio comenzará el 21 de mayo en el Oratorio de San Juan de la Cruz con ‘La noche sosegada’, una propuesta que aúna música y palabra en un formato íntimo y evocador, a cargo de María del Mar Poyatos. Colabora la Fundación Legado Miguel Hernández.
El 22 de mayo, la Iglesia de San Lorenzo acogerá la interpretación de ‘Las variaciones Goldberg’ de Johann Sebastian Bach, una obra emblemática en un entorno de gran valor histórico y acústico. Actuarán Luis Rubén Gallardo, violín, Jesús Ruiz Alex, viola, y Mikhail Milman, violonchelo. Colabora el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.
El ciclo continuará el 27 de mayo en el Palacio Vela de los Cobos con un concierto del dúo Icarus que pondrá en valor la riqueza tímbrica y expresiva de la guitarra en formato camerístico. Lo protagonizarán el guitarrista Alberto Plaza y el saxofonista Alfonso Padilla.
Ya en el mes de junio, el día 4 la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares será escenario de un recital de piano que ofrecerá un recorrido por diferentes estilos y épocas del repertorio clásico, a cargo del pianista Muñoz Cañivano acompañado al violín por José María Fernández.
Y el 11 de junio, la Iglesia de San Lorenzo acogerá un nuevo recital de piano, en este caso con Daniel del Pino, consolidando este espacio como uno de los enclaves destacados del ciclo. Colabora la Fundación Joaquín Achúcarro.
Superado el meridiano, el 18 de junio, el Palacio de Don Luis de la Cueva servirá de telón para el concierto ‘Motus Vitae’, una propuesta del violonchelista Jeremías Sanz y del pianista Pablo Prieto, que explora nuevas sonoridades y lenguajes dentro de la música de cámara.
Y el día 19, en el auditorio del Hospital de Santiago se materializará el espectáculo ‘Música, espejo del cuento, una propuesta escénica que combina música y narrativa en un formato especialmente atractivo para todos los públicos. Sobre el escenario estarán su autor, el narrador Nono Granero Moya, acompañado por el pianista José Javier Delgado. Colabora el Festival de Cuentos ‘En Úbeda se cuenta’.
El 25 de junio, el Teatro ‘Diego Martínez’ de La Cultural contará con el guitarrista Vladyslav Indyk, ganador del Certamen Internacional de Guitarra ‘Andrés Segovia’ de La Herradura. Y el 26 la Casa de las Torres recibirá a la pinista Noelia Navas, ganadora del Concurso Nacional de Piano Ciudad de Linares ‘Marisa Montiel’. En los dos conciertos colaboran ambos certámenes.
Finalmente, el 27 de junio, en la Iglesia de Santo Domingo, se contará con la actuación del Linares Ensemble, formación que ofrecerá un programa de gran calidad dentro del repertorio camerístico.
El director del Festival de Úbeda, Esteban Ocaña, subrayó la apuesta del evento por el talento emergente, la calidad artística y la creación de experiencias únicas en espacios patrimoniales.
Por su parte, la concejala de Cultura destacó el valor estratégico del Festival para la ciudad, subrayando el orgullo institucional que supone alcanzar una nueva edición. «Estamos ante un evento que cumple 38 ediciones y que se ha convertido en una referencia cultural no solo en Andalucía, sino también en el conjunto del país», señaló.
Rodríguez reconoció el papel de la Asociación Cultural Amigos de la Música, poniendo en valor «su compromiso, constancia y capacidad de superación, que han sido fundamentales para el crecimiento y la consolidación de este proyecto cultural».
Asimismo, destacó la figura del director del Festival, Esteban Ocaña, «clave para alcanzar el nivel de excelencia actual», recordando también la importante contribución de su predecesor en el cargo, Diego Martínez.
Patrimonio vivo
La edil incidió en la identidad cultural de la ciudad, vinculando de manera directa el Festival con la esencia del municipio. «Úbeda no solo acoge música, sino que la vive, la proyecta y la comparte con el mundo», afirmó, destacando que este ciclo «refleja a la perfección una ciudad patrimonio mundial que no es solo historia, sino un espacio vivo donde el pasado dialoga con el presente».
En esta línea, subrayó el papel protagonista de los espacios patrimoniales: «nuestros palacios, iglesias y auditorios no son solo escenarios, sino elementos activos que aportan identidad, emoción y significado a cada concierto. La música, a su vez, devuelve la vida a estos espacios, los llena de sensibilidad y los acerca aún más a la ciudadanía», añadió.
Rodríguez puso el acento en la singularidad del ciclo, señalando que se trata de una propuesta que va más allá del formato tradicional de conciertos. «Este ciclo pone en valor la música de cámara, el talento joven y local, los proyectos innovadores y la conexión directa entre artistas y público en entornos singulares», explicó, definiéndolo como «una forma de entender la cultura como algo cercano, accesible y profundamente humano».
Compromiso cultural
El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén reafirmó el compromiso de la entidad con el Festival, destacando su alineación con los valores de la fundación. «Apoyamos iniciativas que unen cultura, patrimonio y conocimiento, porque forman parte de nuestra razón de ser», matizó.
Asimismo, puso en valor la capacidad del ciclo para generar nuevas formas de relación con el patrimonio. «La música permite redescubrir espacios únicos y vivirlos de una manera diferente, más cercana y emocional», indicó.
García-Lomas destacó además la dimensión social del proyecto, explicando que parte de la recaudación de las entradas se destinará a una iniciativa solidaria en la ciudad. «Esa aportación contribuirá a apoyar a personas que lo necesitan en Úbeda, reforzando el compromiso social del Festival», dijo.
Finalmente, agradeció al Ayuntamiento, al Festival y a la Asociación Amigos de la Música el «esfuerzo y la dedicación» con la que hacen posible cada edición, siempre con un resultado excelente.
Para cerrar el acto, la concejala de Cultura invitó a la ciudadanía y a quienes visiten la ciudad a disfrutar de esta nueva edición. «Música y Patrimonio no es solo un ciclo de conciertos, es una declaración de intenciones. La cultura como motor, el patrimonio como escenario y la música como lenguaje universal que nos une», expresó.