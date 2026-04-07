Linares tiene al mejor barbero joven de España: David Navarrete triunfa en Granada

Linares vuelve a ser noticia por el talento de su juventud, esta vez en el sector de la imagen personal. El joven barbero linarense David Navarrete se ha coronado campeón en La Gran Batalla de Jóvenes Promesas, un prestigioso certamen nacional de barbería celebrado recientemente en Granada. Este triunfo sitúa a Navarrete como una de las figuras emergentes más potentes del panorama nacional, destacando por una propuesta que aúna el rigor técnico con la vanguardia artística.
En un escenario marcado por la alta competitividad y la presión del directo, el representante de Linares logró cautivar al jurado gracias a un estilo propio muy definido. Su trabajo final no solo destacó por la limpieza en el degradado y el corte, sino por una apuesta arriesgada que incluyó elementos de color y diseño artístico. Las imágenes del campeonato reflejan la absoluta concentración de Navarrete en cada detalle, una precisión que le permitió sobresalir entre un nutrido grupo de profesionales llegados desde diversos puntos de la geografía española.
Visiblemente emocionado al recoger el trofeo, David Navarrete no solo celebra un éxito personal que premia años de formación y pasión, sino que proyecta el nombre de Linares hacia la élite de la barbería joven en España. Este galardón supone un impulso definitivo para su carrera profesional y confirma el excelente momento que atraviesa la nueva generación de emprendedores y artesanos de la ciudad.