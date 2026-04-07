Linares analiza el mañana de sus vías: Charla-coloquio sobre el futuro ferroviario en Jaén

La situación del mapa ferroviario en la provincia de Jaén, un tema de constante debate social y político, volverá a centrar el foco de la actualidad local el próximo jueves 9 de abril. La Biblioteca Municipal de Linares acogerá una charla-coloquio titulada «El futuro del ferrocarril en la provincia de Jaén», un evento que busca poner sobre la mesa las demandas y perspectivas de un sector estratégico para el desarrollo de la región.
El acto, que se desarrollará entre las 18:00 y las 20:00 horas, contará con la participación de voces autorizadas en la materia. La presentación correrá a cargo de Luis Marín y Juan Francisco de la Rubia, quienes estarán acompañados por representantes de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares-Baeza y Jaén, un colectivo que lleva años liderando la reivindicación de mejores infraestructuras y servicios para la provincia.
Un punto de encuentro para la reivindicación
La cita no es casual. En un contexto donde la conectividad y la sostenibilidad marcan la agenda europea, Linares se postula una vez más como el epicentro del debate ferroviario andaluz. Los organizadores —entre los que se encuentran el Encuentro Democrático de Linares y la Plataforma Local por la Defensa del Sistema Público de Pensiones— buscan crear un espacio de diálogo abierto para analizar el estado actual de las líneas y las posibles soluciones al aislamiento que denuncian diversos sectores.
Claves del evento:
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Fecha: Jueves, 9 de abril de 2026.
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Lugar: Sala de conferencias de la Biblioteca Municipal (Corredera de San Marcos, 40, 2ª Planta, Linares).
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Temática: Análisis de las infraestructuras, servicios actuales y proyectos de futuro para el tren en la provincia.
Participación ciudadana
El evento está abierto al público general y se espera una asistencia notable de colectivos sociales, empresarios y ciudadanos interesados en el impacto que el ferrocarril tiene sobre la economía y la demografía del territorio. La imagen del cartel, que muestra la emblemática estación de Linares-Baeza, sirve como recordatorio del patrimonio ferroviario que la provincia lucha por mantener y modernizar.
La organización ha habilitado además un código QR en la cartelería oficial para facilitar el acceso a información adicional y promover la interacción de los asistentes antes y durante el coloquio. Con esta iniciativa, Linares vuelve a alzar la voz para exigir que el tren no pase de largo en los planes de desarrollo nacional.