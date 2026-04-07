El V Salón de la Alimentación Degusta Jaén se celebrará del 18 al 20 de abril con la participación de cerca de 60 empresas

La quinta edición del Salón de la Alimentación Degusta Jaén se desarrollará del 18 al 20 de abril próximo en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén y contará con la participación de cerca de 60 empresas. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha dado a conocer hoy los detalles de este evento que se desarrolla de forma bienal “es un lugar de encuentro de las empresas agroalimentarias y de la restauración de la provincia con los consumidores, comercios y empresas de distribución agroalimentaria de nuestro país”, ha señalado Perales.
Entre las empresas participantes, la mayor parte de las mismas están adheridas a la marca de calidad Degusta Jaén, a las que se sumarán, como novedad en esta edición, cerca de una decena de empresas que forman parte de la marca “Sabor Granada”. Este salón, que tendrá entrada libre, contará con una zona expositiva, en la que las distintas empresas darán a conocer sus productos; una zona gastronómica, en la que se ofrecerán degustaciones de cordero segureño y marisco y en la que también se elaborarán tapas por parte de los restaurantes Bocao Vitango, La Mar Salá, Casa Herminia y Leticia Navarro “Dgustar”; así como con una zona profesional en la que se llevarán a cabo las misiones y las jornadas comerciales dirigidas a las empresas agroalimentarias.
Además, habrá un espacio dedicado a catas y degustaciones de quesos, vinos, aceites de oliva virgen extra o vermut, entre otros productos, y se habilitará una última zona destinada al público infantil, que contará con una ludoteca y acogerá actuaciones, talleres, juegos y concursos dirigidos a los más pequeños y a sus familias.
En total, serán más de 40 las actividades que se desarrollarán a lo largo de las tres jornadas de esta edición, de las que las dos primeras –el sábado, 18 y el domingo, 19 de abril, estarán dirigidas a público en general– mientras que las actividades del lunes día 20 tendrán como destinatario principal a los profesionales del sector de la alimentación y la gastronomía.
En concreto, el sábado 18 el programa de esta quinta edición incluirá catas de aceite de oliva virgen extra a cargo de la IGP Aceite de Jaén y la Denominación de Origen (DO) de Sierra Mágina, así como de vinos y de quesos jiennenses a cargo de la Asociación de Sumilleres de Jaén. Los más pequeños podrán participar en la iniciativa “Peque Chef” en la que contarán con Juan Casado y José Navacerrada, profesores de escuela de hostería y cocina. También se entregarán chaquetas a los chefs del cordero segureño trashumante, de Santiago Pontones, y distintos restaurantes Degusta Jaén elaborarán tapas junto a los influencers gastronómicos Carlos Alba, Daniel de Toro y Sergio López –conocido como “Niño Safaera”–.
Además, en la jornada del sábado se desarrollará la final del Concurso Provincial “Degusta Jaén en familia” y talleres de cocina para las familias, iniciativas a las que se sumarán sorteos de lotes de productos Degusta Jaén y Sabor Granada y las actuaciones del joven jiennense Lucas Paulano –ganador de La Voz Kids 2025-, del humorista Pepe El Caja, el cantautor Joselete Quesada y la escuela de danza “Lidia García”.
El domingo 19 de abril el programa de actividades comenzará con una jornada de marketing digital para las empresas agroalimentarias jiennenses y granadinas e incluirá también catas de aceites de la DO Sierra de Cazorla y de Segura, junto a vinos y quesos de Jaén. Asimismo, se desarrollará la final del Concurso Gastronómico “Degusta Jaén” que contará con la participación de Sergio Fernández, profesor de cocina de la Escuela Canal Cocina y los más pequeños podrán a volver a participar en la iniciativa Pequechef y en distintos talleres de cocina en familia.
En esa misma jornada, la Cofradía Gastronómica “El Dornillo” se encargará de la elaboración de una pipirrana solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, mientras que el público asistente, entre los que se sortearán lotes de productos agroalimentarios Degusta Jaén y Sabor Granada, podrá disfrutar de las actuaciones la Escuela de Flamenco “El Tabanco”, de la humorista Eva y Qué y del cantaor Manuel de Angustias.
La jornada del lunes día 20 de abril, dirigida a profesionales, dará comienzo con la celebración de encuentros comerciales entre empresas, así como con la entrega de placas Degusta Jaén a nuevos productores, comercios y restaurantes que se han adherido recientemente a esta marca de calidad. Además, habrá un show cooking con la participación de cocineros con estrella Michelin, de Degusta Jaén y de Sabor Granada y se llevará a cabo la final del XII Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros y el I Concurso Andaluz de Jóvenes Camareros, organizado por FEOCAN, entre otras actividades.
La celebración de la quinta edición de este Salón de la Alimentación y la gastronomía estará precedido por la entrega el viernes, 17 de abril, de los Premios “Degusta Jaén” que este año han recaído en las empresas ‘Apisierra’, de Pozo Alcón; ‘Mermeladas y Licores Santa Claudia’, de Alcalá la Real; ‘La Jamonería de Paco’, de Jaén; ‘La Despensa de Paraíso de Bardazoso’, de Villanueva del Arzobispo; el restaurante ‘Antique’, de Úbeda; y la chef del restaurante ‘Ajhito’ de la capital, Patricia Díaz.