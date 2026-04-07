Campeonato FAN Primavera Piscina 25: Promesas de la natación brillan en Mairena del Aljarafe

La localidad sevillana de Mairena del Aljarafe acogerá los próximos 18 y 19 de abril el Campeonato FAN Primavera Piscina 25, una de las citas más destacadas del calendario autonómico y un escenario donde se medirán los jóvenes talentos más prometedores de la natación andaluza. El evento reunirá a deportistas dispuestos a llevar sus marcas personales al límite tras meses de preparación, esfuerzo y disciplina.
La competición, conocida por su alto nivel, contará con la presencia de los nadadores mejor situados en el ranking andaluz, tanto en categoría masculina como femenina. Entre ellos se encuentran seis representantes del Club Natación Linares, que acudirán a esta cita con la ilusión y el compromiso de defender los colores del club y de la ciudad en un campeonato que exige el máximo rendimiento.
Seis nadadores linarenses en la élite andaluza
El Club Natación Linares participará con un total de seis deportistas, cuatro de ellos en categoría femenina y dos en categoría masculina. Todos ellos han logrado clasificarse gracias a sus marcas y progresión durante la temporada, consolidándose entre los mejores de Andalucía.
Los nadadores convocados son:
Nerea Montijano Sequera: 50 Braza, 100 Braza, 50 Libres y 200 Libres
Alejandro Fernández Cando: 200 Espalda
Aitor Vizcaíno Martínez: 50 y 200 Espalda
Rebeza Zoe Padilla: 50 y 100 Espalda
Leonor de la Rosa: 50 Mariposa, 200 Libres y 50 Libres
Alica Fernández Cano: 200 Mariposa y 50 Mariposa
Cada uno de ellos afrontará pruebas de gran exigencia, con el objetivo de mejorar sus registros personales y seguir creciendo dentro de la competición federada.
Presencia técnica de alto nivel
Además de la participación de los nadadores, el club contará con la presencia de su técnico y director deportivo, Javier Rivas Gallego, quien competirá representando al C.P.N. La Roda de Albacete en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa. Su presencia en el campeonato refuerza el nivel técnico del evento y demuestra el compromiso del cuerpo técnico con la competición de alto rendimiento.
Un campeonato para seguir creciendo
El Campeonato FAN Primavera no solo supone una prueba de nivel, sino también una oportunidad para que los nadadores linarenses continúen acumulando experiencia en competiciones de máxima exigencia. El trabajo realizado durante toda la temporada, junto al esfuerzo constante de deportistas y entrenadores, se verá reflejado en cada salida, cada viraje y cada llegada a la pared.
El Club Natación Linares afronta esta cita con ambición, responsabilidad y el deseo de seguir consolidándose entre los clubes referentes de la natación andaluza.