VÍDEO | Linares, centro de confianza para el motor y el tren: La consejera de Fomento visita las instalaciones de Cetemet

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha cumplido esta mañana su compromiso institucional con el sector tecnológico de Linares al visitar las instalaciones del Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet). Acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, la consejera ha recorrido el Parque Científico y Tecnológico del Transporte de Santana para conocer de primera mano la actividad de esta entidad y de la veintena de empresas auxiliares que operan en el complejo.
Durante la visita, en la que también han estado presentes el delegado del Gobierno en Jaén, Jesús Estrella, el delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, y el presidente de Cetemet, Patricio Lupiáñez, Díaz ha podido supervisar las capacidades de un centro que se ha consolidado como referente nacional. Las instalaciones cuentan con laboratorios y sistemas de certificación de primer nivel que garantizan la seguridad, resistencia y fiabilidad de componentes industriales críticos, desde piezas para el sector ferroviario y automovilístico hasta maquinaria pesada.
El trabajo de Cetemet no solo impulsa el tejido industrial de Andalucía, sino que atrae a compañías punteras de toda España que buscan asegurar que sus productos cumplen con las normativas de calidad más exigentes antes de su comercialización. Esta visita subraya el papel estratégico de Linares como polo de innovación tecnológica y su relevancia en el desarrollo de soluciones avanzadas para el transporte y la logística a nivel nacional.