Linares se prepara para acoger el 5º Encuentro Modular Ciudad de Linares

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Linares se prepara para acoger el 5º Encuentro Modular Ciudad de Linares, una exposición internacional de modelismo ferroviario en Escala N que se celebrará los días 25 y 26 de abril de 2026. El evento, organizado por la Asociación de Modelistas Ferroviarios en Escala N (AMFEN), tendrá lugar en el Pabellón Andalucía del Parque Deportivo San José.

Detalles de la Exposición

Esta quinta edición adquiere un carácter de Encuentro Internacional gracias a la participación de modulistas de Portugal, que se unirán a agrupaciones provenientes de diversos puntos de España como Madrid, Bilbao, Alicante, Cuenca y varias localidades andaluzas.

  • Maqueta de grandes dimensiones: La organización tiene como objetivo alcanzar una instalación de 150 metros de longitud.

  • Variedad de trenes: El público podrá observar desde antiguas locomotoras de vapor con coches de madera hasta los modernos trenes de alta velocidad (AVE), además de convoyes de operadores europeos y del resto del mundo.

     

  • Impacto local: Se espera el desplazamiento de entre 60 y 80 personas (modelistas y familiares) que pernoctarán en la ciudad, para quienes se han programado visitas culturales complementarias.

     

Horarios y Funcionamiento

La maqueta se instalará el viernes 24 de abril a partir del mediodía. Los horarios de apertura al público serán:

  • Sábado 25 de abril: De 10:00 a 20:30 horas.

  • Domingo 26 de abril: De 10:00 a 14:00 horas.

     

Durante todo el tiempo de funcionamiento, los miembros de las agrupaciones participantes atenderán ininterrumpidamente las dudas y consultas de los visitantes sobre el mundo del ferrocarril.

¿Qué es una maqueta modular?

Un módulo es una sección de una maqueta cruzada por vías de extremo a extremo. Estos componentes solo son plenamente operativos cuando se unen mecánica y eléctricamente a otros módulos, permitiendo crear grandes recorridos ferroviarios de forma colaborativa.

Linares es, junto a Huelva, una de las únicas ciudades de Andalucía que ha logrado consolidar la celebración de estos encuentros a nivel nacional. La finalidad de la asociación AMFEN con este evento es difundir la afición por el modelismo y poner en valor la influencia histórica del ferrocarril en el desarrollo social e industrial.

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