La oficina de Linares se convierte en el punto logístico con mayor actividad de Citypaq de la provincia

La red de terminales Citypaq de Correos en la provincia de Jaén tramitó durante 2025 un total de 37.061 paquetes, lo que supone un incremento del 8,5 % respecto al año anterior, cuando se gestionaron 34.157 envíos.

El mayor volumen de actividad se concentró en el terminal de la oficina de Linares, con más de 7.200 envíos registrados.

Andalucía dispone actualmente de 322 dispositivos Citypaq, doce de los cuales se incorporaron a lo largo del pasado año, reforzando así las opciones de entrega y recogida disponibles para la ciudadanía. En la provincia de Jaén están operativos 23 de estos terminales.

Los Citypaq permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina. Estos terminales funcionan como taquillas inteligentes que ofrecen recogida y entrega sin horarios ni complicaciones, disponibles en muchos casos las 24 horas del día para adaptarse a las rutinas de los usuarios.

La mayoría de los dispositivos se encuentran en puntos de acceso público —oficinas de Correos, centros comerciales, supermercados, gasolineras o estaciones— mientras que otros están ubicados en espacios privados como centros de trabajo y comunidades residenciales, facilitando todavía más el acceso a este servicio.

Este sistema de entrega favorece también la eficiencia logística: un único terminal puede centralizar decenas de paquetes, lo que reduce desplazamientos de reparto y contribuye a disminuir las emisiones contaminantes asociadas al transporte.

Los usuarios disponen de cinco días para recoger sus envíos en la taquilla seleccionada y, si el plazo expira, el paquete pasa a estar disponible durante 15 días en la oficina de referencia. Además, los Citypaq permiten gestionar devoluciones y depositar paquetes únicamente con el número de envío, sin necesidad de reservar previamente un compartimento.

 

 

