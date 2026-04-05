FOTOS Y VÍDEO | El triunfo de la luz bajo el sol de Santa Bárbara: La Resurrección corona un 2026 histórico

No podía haber un epílogo más glorioso. Bajo un sol radiante que ha sido el denominador común de una Semana Santa histórica por su plenitud meteorológica, Linares ha despertado hoy con el repicar jubiloso de las campanas de Santa Bárbara. Todas y cada una de las hermandades de nuestra ciudad han podido realizar sus estaciones de penitencia este año, beneficiadas por un tiempo esplendoroso que alcanzó su cenit en la mañana de este Domingo de Gloria. A las diez de la mañana, la Hermandad del Triunfo de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos de la Gloriosa Resurrección puso el broche de oro a una Pasión que ya es leyenda.
Bajo la batuta de su Hermano Mayor, D. Francisco Javier Teba López, los 871 hermanos de la corporación inundaron el barrio de blanco y oro, celebrando que la muerte no tiene la última palabra. La normalidad climática, ese sol que ha curado cualquier herida de años pasados, permitió que el cortejo luciera en todo su esplendor desde la salida hasta la emblemática Cuesta de San Pedro.
La Gloria de Víctor de los Ríos: Un Vencedor sobre la Muerte
El misterio de Nuestro Señor Jesucristo en su Gloriosa Resurrección, la imponente obra de Víctor de los Ríos (1957), avanzó con una majestad que parecía elevarse sobre el gentío. El Señor, que el pasado 4 de octubre de 2025 ya hizo historia participando en el Rosario Magno de Jaén, se reencontró con su pueblo en un paso que presentaba el dorado del respiradero trasero, junto con las maniguetas y esquinas traseras. Este estreno aportó una luminosidad cegadora bajo el sol de justicia de la mañana.
Sus 48 costaleros, con un andar alegre y poderoso, fueron precedidos por la marcialidad de la Banda de CC. TT. «Nuestro Padre Jesús Nazareno» de Huelma. Tras el canasto, la Agrupación Musical «Nuestro Padre Jesús de la Pasión» de Linares dictó una sentencia de júbilo con sus sones, especialmente vibrantes al paso por el Parque de Bomberos y Canalejas.
Amor Hermoso: La Inmaculada Concepción del Domingo
Tras el Resucitado, la ternura de Nuestra Madre y Señora del Amor Hermoso. La dolorosa de Víctor de los Ríos, restaurada por Antonio Garduño Navas, procesionó con una prestancia inigualable, recordándonos en su Inmaculada Concepción la pureza de este Domingo de Gloria. Sus 30 costaleros la mecieron con una suavidad celestial, haciendo que el palio fuera un jardín itinerante bajo el cielo azul de Linares.
La música corrió a cargo de la Banda de Música «Nuestra Señora del Rosario» de Sanlúcar la Mayor, cuyas marchas alegres y elegantes pusieron la partitura perfecta a un transcurrir que alcanzó la Carrera Oficial a las doce y cuarto de la tarde entre el aplauso unánime de una ciudad que celebraba la vida.
Linares, 2026: El Año de la Plenitud
Se cierra así una Semana Santa impecable. Del primer rayo de sol del Domingo de Ramos al último destello sobre el manto del Amor Hermoso, Linares ha vivido ocho días de fe ininterrumpida. La meteorología, generosa y constante, ha permitido que el patrimonio, la música y el fervor de nuestras hermandades brillen como nunca. El Resucitado ha vuelto a su templo de Santa Bárbara pasadas las dos de la tarde, dejando tras de sí un rastro de incienso y la satisfacción del deber cumplido en un año donde, al fin, la gloria fue completa.