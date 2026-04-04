FOTOS Y VÍDEO | Linares se viste de luto oficial: El Santo Entierro dicta sentencia de silencio y respeto

Cuando las últimas luces de una jornada histórica se desvanecieron tras los tejados de San Francisco, Linares se revistió de la más estricta solemnidad. A las siete menos cuarto de la tarde, la Real, Inmemorial e Ilustre Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad inició su caminar oficial por las calles de una ciudad que, enmudecida, reconoció en el paso de su entierro la mayor de las tragedias y la esperanza más profunda.
Bajo la experta guía de su Hermana Mayor, D.ª Antonia Gutiérrez Linares, la cofradía de los 474 hermanos desplegó un cortejo de una marcialidad y unción ejemplares. Al tratarse de la Estación de Penitencia Oficial de la Ciudad, el séquito se vio engalanado por la representación institucional de Linares, encabezada por la alcaldesa, D.ª Auxi del Olmo, acompañada por figuras de la relevancia del presidente de la Cámara de Comercio, D. José María Villén, y el director del Campus de Linares, D. Manuel Valverde. La presencia de las autoridades civiles y académicas subrayó la importancia de este acto que trasciende lo religioso para convertirse en el epicentro del sentimiento de todo un pueblo.
La Agonía de las Angustias y el Yermo del Sepulcro
El primer paso, la Santísima Virgen de las Angustias (García Bellido) y la Santa Vera Cruz, restaurada con primor por Natividad Poza Poza en 2025, avanzó con una elegancia que cautivó a los presentes. La sobriedad de la cruz desnuda, símbolo de la victoria sobre la muerte, precedió al estremecedor Santísimo Cristo Yacente de Víctor de los Ríos. Sus 30 costaleros, en un alarde de respeto y contención, llevaron el cuerpo exánime del Señor al compás de la banda de tambores destemplados, cuyo sonido rítmico y lúgubre cortaba el aire del Pontón, recordando que en ese ataúd de cristal residía la paz del Redentor.
La Banda de Cabecera «Quinta Angustia» abrió el cortejo con esa prestancia académica y solemne que la caracteriza, preparando el alma de la ciudad para el silencio que solo el Santo Entierro sabe dictar.
Soledad de un Barrio: El Luto de Palma Burgos
Cerrando la terna de gloria y luto, Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. La soberbia obra de Francisco Palma Burgos procesionó con una majestad que parecía emanar de otros siglos. La Dolorosa, envuelta en su manto de soledad, fue mecida con una suavidad celestial mientras la Asociación Cultural y Musical «Maestro Alfredo Martos» interpretaba marchas fúnebres de una finura exquisita.
El transcurrir por la Carrera Oficial a las diez y media de la noche fue el cenit del Viernes Santo. El respeto de la alcaldesa y el resto de autoridades ante el paso de la Señora marcó un momento de unión institucional y devocional que quedará grabado en los anales de este 2026. Linares ha vivido un Viernes Santo de plenitud, donde el orden, la tradición y el silencio han sido los verdaderos protagonistas.
Con el encierro en San Francisco, al filo de las once de la noche, Linares cierra el capítulo de la Pasión para aguardar, en un silencio de Sábado Santo, el milagro de la Resurrección.