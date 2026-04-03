FOTOS Y VÍDEO | Zancada morada hacia la eternidad: El Nazareno de Víctor de los Ríos reconquista su ciudad

Cuando el silencio se hace ley y la noche alcanza su cénit de misterio, Linares solo tiene un nombre: Nazareno. A las cuatro de la madrugada, con una temperatura fresca que invitaba al recogimiento y bajo un cielo de una nitidez absoluta, la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista inició su caminar. Tras los sones del pasacalles y el encuentro de trompeteros que despertaron el alma de la ciudad, la marea morada de sus 1.854 hermanos comenzó a fluir desde la Parroquia de San Francisco, consolidando una vez más al «Señor» como el monarca absoluto de las horas inciertas.
Bajo la dirección de su Hermano Mayor, D. Jesús Martín Fuentes, la estación de penitencia de este 2026 ha destacado por una ejemplar fluidez. La decisión de acortar el recorrido ha resultado ser un acierto estratégico y devocional, eliminando los parones de años pretéritos y permitiendo que el cortejo avanzara con una cadencia constante, manteniendo viva la intensidad del fervor en cada una de sus estaciones.
Zancada de Oro y Plata por las Calles del Centro
El transcurrir de la cofradía fue un despliegue de patrimonio y fe. Abriendo camino, la emblemática Banda de Cabecera, con sus nuevos mantolines de estreno, marcaba el latido de Linares. Tras ella, San Juan Evangelista, la imponente talla de Víctor de los Ríos (1960), avanzó con la elegancia que sus 30 costaleros le imprimen, escoltado por los sones de la A.M. «El Amor».
Pero el corazón de la ciudad se detuvo, como siempre, ante Nuestro Padre Jesús Nazareno. La magistral obra de Víctor de los Ríos, sobre su trono de gloria, caminó con esa zancada poderosa que parece arrastrar tras de sí toda la historia de Linares. Los 45 costaleros realizaron un trabajo soberbio, meciendo al Señor entre las notas de la 1ª Banda de CC. TT. del Ecce-Homo y la 2ª Banda de CC. TT. «Nuestra Señora del Rosario». La Bendición, ese momento donde el brazo del Señor se alza hacia su pueblo, fue un estallido sordo de emoción que justificó, una vez más, la vigilia de miles de linarenses.
El Mayor Dolor: Un Palio de Plenitud
Cerrando la terna de gloria, María Santísima del Mayor Dolor procesionó con una prestancia inigualable. La obra de Martínez Cerrillo, restaurada con primor por Bernal Redondo, lucía el esplendor de sus estrenos: el bordado de las bambalinas laterales, la restauración de su corona de plata y el nuevo juego de peanas de madera para las jarras. La Sociedad Filarmónica «María Inmaculada» puso la partitura perfecta a una noche donde el palio pareció flotar sobre el asfalto.
El rico cortejo se vio engalanado además por la restauración de los ciriales y la Cruz Parroquial, así como por los nuevos guiones de terciopelo y mástiles que aportaron una suntuosidad regia al tramo de la Virgen. La normalidad climática y la agilidad del nuevo itinerario permitieron que la Hermandad se recogiera a mediodía, cumpliendo con el nuevo horario de las 12:00 horas, dejando en las retinas un Viernes Santo de perfección absoluta.