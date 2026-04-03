FOTOS Y VÍDEO | Sones de Pasión para un Rey Atado: El esplendor de la Flagelación en Jueves Santo

El Jueves Santo en nuestra ciudad no se agota, se transforma. Cuando las últimas luces del día se perdieron tras la silueta de la Basílica de Santa María La Mayor, la Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús atado a la Columna y María Santísima de la Amargura se adueñó de las calles para poner el broche de oro a una jornada histórica. Bajo una temperatura que se mantenía excepcionalmente agradable, la cofradía que dirige D. Juan José García Solano desplegó un cortejo de 530 hermanos que, con sus nuevos hábitos penitenciales, dibujaron una estampa de renovación y pulcritud en la noche linarense.
El transcurrir de la Columna fue el puente perfecto hacia lo sagrado, una estación de penitencia que, entre el olor a cera y el rachear de los costaleros, preparó el alma de la ciudad para la inminente llegada de la Madrugá.
La Fuerza de Ortega Bru en el Corazón de Linares
El misterio de la Sagrada Flagelación, con la impronta inconfundible de Luis Ortega Bru y Juan Antonio Ventura, avanzó con una fuerza expresiva que sobrecogió a los presentes. Los 40 costaleros portaron al Señor con una valentía y una conjunción técnica envidiables, luciendo con orgullo el tallado completo del respiradero trasero, estreno que viene a sumar calidad artística a un paso ya de por sí imponente.
Tras el canasto, la Agrupación Musical «Nuestro Padre Jesús de la Pasión» de Linares dictó una lección de armonía y sentimiento. Sus notas, preñadas de la fuerza trágica del momento, resonaron con especial unción al paso por la calle Yanguas Messías y la Plaza San Francisco, donde el público guardaba un respetuoso silencio que solo rompía el choque de los eslabones de la flagelación. Como nota de inmensa carga espiritual, los dos relicarios de Santa Ángela de la Cruz —bendecidos en su Casa-Madre de Sevilla en 1990— procesionaron en ambos pasos, recordando la humildad de la «madre de los pobres» en cada levantá.
Amargura bajo el Palio de la Devoción
Tras el castigo del Hijo, la elegancia dolorosa de María Santísima de la Amargura. La dolorosa de Luis Álvarez Duarte procesionó con esa prestancia que la caracteriza, mecida por sus 30 costaleros con una suavidad que parecía acariciar la noche. La Banda de Música «Linarejos Coronada» puso el contrapunto melódico ideal, interpretando marchas de corte elegante que envolvieron a la Señora en un aura de majestad y duelo.
El paso por la Plaza Alfonso XII y el emotivo encuentro en el Convento de las Hermanas de la Cruz, ya al filo de la una de la madrugada, marcaron el cenit devocional de la estación de penitencia. Allí, entre las sombras de la noche y el canto de las monjas, Linares comprendió que el sacrificio del Jueves Santo estaba cumplido, abriendo paso al misterio más profundo de nuestra Pasión.
Con el encierro de la Columna, el silencio se apodera momentáneamente de las calles. Pero es un silencio vibrante, un compás de espera. Linares no duerme; tan solo aguarda el primer rayo de luz y el primer toque de corneta que anuncie que la Madrugá, con su carga de siglos y su fe inquebrantable, ya está aquí.