FOTOS Y VÍDEO | La Bendición que estremece al alba: El Nazareno de Linares dicta su sentencia de amor

Cuando el reloj de la ciudad marcó la hora de la verdad, las cuatro de la madrugada, el tiempo se detuvo en la Plaza de San Francisco. No era una noche cualquiera; era la noche en la que Linares se hace cruz y túnica morada. Bajo un cielo cuajado de estrellas y una temperatura que, aunque fresca, respetaba el fervor de los miles de fieles, la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno inició su peregrinaje hacia el corazón de un pueblo que lo esperaba con el alma en vilo.
El silencio, ese silencio espeso y sagrado que solo se conoce en la Madrugá, se quebró con el crujir de las puertas de San Francisco. Emergió entonces la figura imponente del Nazareno, cargando con el madero y con las súplicas de toda una ciudad. Fue el momento de la Bendición, ese instante épico en el que el brazo del Señor se alza para santificar los campos, las minas y las casas de Linares, provocando un nudo en la garganta que ni el paso de los siglos logra deshacer.
La Zancada del Tiempo por las Calles de Linares
El trono del Nazareno avanzó con esa zancada poderosa y rítmica que parece marcar el pulso de la historia. El retumbar de los tambores, con esa cadencia austera y valiente, envolvía el andar de los valientes hermanos de paso. Cada levantá era un grito mudo de fe; cada revirá en las estrechas callejuelas del casco antiguo, una lección de maestría y devoción. La imagen, envuelta en una nube de incienso que ascendía hacia el cielo de abril como una oración perpetua, recordaba que en Linares, el Viernes Santo nace de madrugada y no muere hasta que el último nazareno se recoge.
El cortejo, un río humano de promesas y túnicas de sarga, desfiló con una marcialidad que sobrecogía. Los murmullos de las oraciones se entrelazaban con el sonar de las horquillas, creando una atmósfera de unción que transformaba el asfalto en suelo sagrado.
Un Pedazo de Historia en cada Rincón
Linares ha vuelto a demostrar que su Semana Santa no es solo tradición, es vida latente. La Madrugá de este 2026 quedará grabada por la serenidad del clima y la intensidad de las miradas fijas en el rostro del Señor. En cada esquina, en cada balcón donde una saeta desgarraba el aire, se sentía el peso de una herencia que define quiénes somos. El Nazareno no solo caminaba; rescataba del olvido los siglos de fe de una ciudad que se postra ante su cruz.
Mientras el alba comienza a clarear sobre los tejados de San Francisco, Linares se prepara para la luz del día, pero con el eco de la Bendición aún resonando en los pechos. La Madrugá ha cumplido su rito, dejando tras de sí un rastro de cera y una esperanza renovada en el alma de todo un pueblo.