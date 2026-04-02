FOTOS Y VÍDEO | El triunfo de la calle Rosario: Linares se rinde al misterio del Señor en una jornada de gloria

Cuando la tarde del Jueves Santo alcanza esa madurez de luz que solo la primavera sabe otorgar, Linares se dispone a ser testigo de uno de sus pasajes más sobrecogedores. A las cinco y media de la tarde, las puertas de la Parroquia de San Agustín se abrieron para dar paso a la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento y Nuestra Señora del Rosario. En una jornada esplendorosa, donde el termómetro se alió con la devoción, la cofradía desplegó un cortejo de 1.150 hermanos que son el vivo reflejo de una corporación que ya sueña con su Centenario Fundacional.
Bajo la atenta mirada de su Hermano Mayor, D. Esteban Caballero Sánchez, la hermandad no solo puso sus pasos en la calle, sino que portó consigo la alegría de la reciente beatificación de su capellán fundador, don Antonio Lara Pardo. Con el estreno de nuevos hábitos penitenciales y seis varas de mando de exquisita factura, el cortejo avanzó con una prestancia que vaticina la grandeza de los actos que comenzarán el próximo mes de diciembre.
La Sentencia y el Triunfo en la Calle Rosario
El misterio de Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento, obra anónima restaurada por la unción de Antonio Garduño (1986), se presentó ante Linares con la majestad que le es propia. Este año, el Señor lucía la restauración de sus potencias de salida, que destellaban bajo el sol mientras sus 48 costaleros realizaban un trabajo físico y espiritual encomiable. Pero si hubo un momento donde el tiempo se detuvo, fue en el transcurrir por la calle Rosario. Como es tradición, este punto se convirtió en el epicentro de la emoción linarense, un hervidero de fe donde el paso avanzó entre el fervor de un pueblo que se reconoce en su Cristo.
El apartado musical fue, sencillamente, soberbio. La Banda de CC. y TT. «Nuestra Señora del Rosario» de Linares dictó una cátedra de sones clásicos y potentes, creando una simbiosis perfecta con el andar del misterio. Sus marchas, interpretadas con el alma, fueron el complemento épico para el momento de la Lectura de la Sentencia a las nueve de la noche, un acto que recupera el peso específico de los orígenes de la cofradía.
Rosario: La Belleza de un Palio Culminado
Tras el prendimiento del Hijo, la serenidad de la Madre del Rosario. La dolorosa del siglo XIX, también bajo la impronta restauradora de Garduño, procesionó con una elegancia que cautivó a los fieles. Un hito patrimonial marcó esta salida: la culminación de los respiraderos del paso de palio, una obra que cierra un capítulo de orfebrería y que confería al conjunto una armonía y un brillo inigualables.
Los 35 costaleros de la Virgen la mecieron con una dulzura infinita, acompañados por la Asociación Cultural y Musical «Lázaro Rueda» de Los Villares, que supo interpretar el sentir de la cofradía en cada levantá. El paso por la calle Hernán Cortés y el regreso a San Agustín, ya en la penumbra de la noche, puso el broche de oro a una estación de penitencia que quedará grabada en los anales cofrades como el preludio perfecto de un centenario que ya late en el corazón de San Agustín.