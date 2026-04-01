FOTOS Y VÍDEO | El silencio se hizo dogma: La Vera+Cruz dicta una cátedra de historia en la noche de Linares

EN BREVE SUBIREMOS EL VÍDEO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Cuando las manecillas del reloj buscaron las nueve de la noche, Linares se despojó de su bullicio para revestirse de esparto y silencio. El Martes Santo, bendecido por una temperatura agradable que invitaba al recogimiento sin las estrecheces del frío, se hizo oración en las naves de la Parroquia de San Agustín. Allí, la Primitiva, Ilustre y Franciscana Hermandad de la Santa Vera+Cruz comenzó su estación de penitencia, dictando una lección de historia que se remonta a 1545.
Bajo la serena guía de su Hermano Mayor, D. José Luis Fernández Jaén, el cortejo de 525 hermanos desplegó una simbología que es tesoro vivo de nuestra Semana Mayor. La Bandera Pontificia, recuperada con orgullo tras el título concedido por el Papa Pablo III, y la espada que recuerda el histórico voto de sangre en defensa de la Inmaculada Concepción, recordaron a los presentes que la fe de Linares tiene raíces profundas y guerreras en el espíritu.
Humildad en el Calvario de San Agustín
El primer paso, con la imponente talla de Nuestro Padre Jesús de la Humildad (Manuel Hernández León, 1990), avanzó con una solemnidad que cortaba el aliento. Sus 30 costaleros, en un alarde de sobriedad, llevaron al Señor con un andar austero, acompasado únicamente por las notas fúnebres y místicas de la Capilla Musical Vera+Cruz. La madera del paso crujía en el silencio de la noche, mientras los nuevos hábitos penitenciales de los nazarenos daban una imagen de unidad y renovación en la corporación.
Salud en su Soledad: Siglos de Devoción bajo Palio
Tras el Señor, la noche se hizo Salud. La Madre de Dios María Santísima de la Salud en su Soledad, esa joya anónima del siglo XVI que Fuensanta de la Paz supo restaurar con manos de ángel en 2014, procesionó con una majestad que parecía emanar de otros tiempos. El palio, cuya candelería ha sido primorosamente restaurada para este año, brillaba con una luz mortecina pero firme, iluminando las nuevas piezas del ajuar que la Virgen estrenaba con motivo de su salida.
Los 35 costaleros de la Señora la mecieron con una delicadeza extrema, mientras el Grupo de Cámara de la A. C. M. «Maestro Alfredo Martos» y la Capilla Infantil ponían la nota lírica a un transcurrir que alcanzó su cenit frente a la Basílica de Santa María y los sones del Coro Musicalma. El paso por Conde Romanones y la Plaza de la Hermandad fue un suspiro de paz en una noche donde el tiempo pareció detenerse.
Linares ha vivido un Martes Santo de esencia pura. La Vera+Cruz no solo ha puesto sus imágenes en la calle; ha recordado a toda la ciudad que en el silencio, en la humildad y en la salud de una Madre, reside el verdadero triunfo de la fe.