De residencia a complejo integral: así será el nuevo referente de inclusión en Linares

Linares da un paso decisivo en la mejora de la atención a la dependencia con la reforma integral del Centro Residencial Zaytum. Las consejeras de Inclusión Social, Loles López, y de Sostenibilidad, Catalina García, han supervisado este martes el avance de las obras de este recurso estratégico que, tras su finalización, ofrecerá un modelo de atención diversificado y moderno para las personas con discapacidad en la provincia de Jaén.
Acompañadas por la alcaldesa, Auxi del Olmo, y el delegado del Gobierno, Jesús Estrella, las autoridades han recorrido unas instalaciones que han sido diseñadas bajo criterios de especialización y autonomía. La nueva configuración del centro permitirá albergar un total de 103 plazas, distribuidas en tres áreas diferenciadas para cubrir distintos perfiles de necesidad: una residencia para personas gravemente afectadas (63 plazas), cuatro viviendas tuteladas para fomentar la autonomía (16 plazas) y una unidad de día con salas de atención especializada (24 plazas).
El proyecto no solo destaca por su capacidad habitacional, sino por su dotación técnica orientada al bienestar y la rehabilitación. El centro contará con una piscina de hidroterapia y un gimnasio totalmente equipado, espacios destinados tanto a actividades terapéuticas como lúdicas. Esta reforma integral de Zaytum se consolida como una de las inversiones más potentes de la Junta de Andalucía en materia de políticas sociales en Linares, garantizando una atención digna y de vanguardia para el colectivo de personas con discapacidad.