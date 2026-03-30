NATACIÓN | Nerea Montijano Sequera: dos medallas y una irrupción de enorme valor

La gran protagonista del campeonato para el Club Natación Linares fue Nerea Montijano Sequera, nadadora del Club Natación Andújar que, tras la fusión entre ambas entidades, compite bajo el nombre de nuestro club . Su actuación fue sencillamente brillante.
En los 100 metros libres, Nerea firmó una carrera impecable, deteniendo el crono en 58.29, su Mejor Marca Personal, un registro que le permitió subir al podio y colgarse la medalla de bronce. Su progresión, su valentía en la salida y su capacidad para mantener el ritmo en los metros finales la consolidaron entre las mejores velocistas del campeonato.
En los 50 metros braza, volvió a demostrar su enorme potencial. Con un tiempo de 33.13, su mejor marca de la temporada, Nerea volvió a subir al podio para conquistar su segunda medalla de bronce del campeonato. Todo ello compitiendo como infantil de primer año frente a nadadoras absolutas, muchas de ellas con más experiencia y edad, lo que da aún más valor a su actuación.
Su campeonato fue un ejemplo de madurez, ambición y talento, dejando claro que su futuro deportivo apunta muy alto.
Aitor Vizcaíno: solidez, crecimiento y dos grandes actuaciones en la espalda
El linarense Aitor Vizcaíno llegaba a Málaga con la mínima conseguida para participar en las pruebas de 100 y 200 metros espalda, y no desaprovechó la oportunidad de demostrar su evolución.
En los 100 espalda, Aitor completó una preliminar muy sólida, finalizando noveno de su serie, 28º de la general y tercero de su año, con un tiempo de 1:03.58. Su nado fue estable, técnico y competitivo, confirmando su buen momento.
En los 200 espalda, una prueba de altísimo nivel en este campeonato, Vizcaíno volvió a ofrecer una actuación notable. Con un registro de 2:20.75, finalizó en el puesto 22 de la general y cuarto de su año, demostrando que puede competir de tú a tú con los mejores especialistas andaluces.
Su campeonato refuerza la excelente temporada que viene realizando, marcada por la constancia, la mejora técnica y la madurez competitiva.
Javier Rivas Gallego: campeón de Andalucía y récord del campeonato
El club también celebra el éxito de nuestro entrenador y director técnico, Javier Rivas Gallego, quien compitió representando al C.P.N. La Roda en los 50 metros mariposa. Su actuación fue histórica: campeón de Andalucía y récord del campeonato con un tiempo de 24.17.
Su carrera, explosiva y perfectamente ejecutada, fue una demostración de experiencia, potencia y calidad técnica. Desde el club se destaca no solo su logro personal, sino también el impacto directo que su trabajo diario tiene en la mejora y progresión de todos los nadadores.
Un proyecto que crece y un equipo que avanza unido
Nuestro club quiere felicitar a Nerea Montijano y Aitor Vizcaíno por su excelente campeonato, compitiendo frente a los mejores nadadores de Andalucía y demostrando un nivel competitivo admirable. Ambos estuvieron acompañados en todo momento por su entrenador, Javier Rivas Gallego, pieza clave en la evolución técnica y deportiva de la plantilla.
“ Subrayamos la magnífica temporada que están realizando nuestro nadadores, así como el impacto positivo del trabajo técnico desarrollado desde la llegada de Javier Rivas, que ha permitido a nuestro club obtener grandes resultados tanto en campeonatos de España como en competiciones autonómicas”.
El campeonato de Málaga deja medallas, marcas y posiciones, pero sobre todo deja un mensaje claro: el Club Natación Linares sigue creciendo, formando deportistas y consolidándose como una referencia en la natación andaluza.