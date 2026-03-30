FOTOS Y VÍDEO | La agonía de Getsemaní conquista Linares bajo un cielo de azul inmaculado

Si el Domingo de Ramos fue una prueba de resistencia frente al cierzo, este Lunes Santo ha sido el bálsamo que Linares necesitaba. El cielo, de un azul inmaculado, se ha aliado con la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y Nuestra Madre y Señora de Gracia para regalarnos una tarde de una belleza plástica incontestable. A las cinco de la tarde, con una temperatura que al fin se antojaba agradable y reconciliadora, el corazón del casco antiguo volvió a latir al ritmo que marcaba la Basílica de Santa María La Mayor.
Bajo la experta gobernanza de su Hermano Mayor, D. Isacio Ocaña Santana, la cofradía —fundada en el lejano 1889 y portadora de una solera que se respira en cada tramo— puso en la calle un cortejo de 1.100 hermanos. El sol, en su cenit, hacía brillar el terciopelo de los nuevos hábitos penitenciales que la hermandad ha estrenado este año, un signo más de que la corporación, pese a estar centrada en el ambicioso proyecto de rehabilitación de su Casa de Hermandad, no descuida el decoro de su cuerpo de nazarenos.
La Agonía en el Olivar de Piedra
El misterio del Señor en la Oración en el Huerto, la impresionante talla de Eduardo Espinosa restaurada por la unción de Antonio Dubé, asomó por el dintel de Santa María envuelto en una nube de incienso que ascendía vertical, sin el viento traicionero de la jornada anterior. Los 40 costaleros, en una conjunción que rozó la perfección, portaron la escena del Getsemaní linarense con una parsimonia épica.
La apertura del cortejo fue, un año más, una lección de identidad local con la Banda de Cabecera A.M. «La Borriquilla» de La Carolina, que preparó el alma de los presentes para el sobrecogedor encuentro con el Señor. Tras el misterio, la Agrupación Musical «Santo Tomás» de Villanueva desgranó un repertorio que subrayó la solemnidad de la escena, haciendo vibrar las piedras de la Cuesta de Santa María en su recogida ya bien entrada la noche.
Gracia en el Rostro y Mantilla en la Mano
Tras la agonía del Hijo, llegó la serenidad de la Madre. Nuestra Madre y Señora de Gracia, la joya de Juan Martínez Cerrillo que Dubé de Luque supo acariciar con sus gubias, procesionó con una elegancia que cautivó a los miles de fieles que abarrotaban la Plaza de San Francisco. El paso de palio, llevado con maestría por sus 35 costaleros, parecía deslizarse sobre un mar de devoción.
Un detalle de exquisita factura fueron las nuevas varas de mantilla, estreno que realzaba la escolta de las mujeres que, con el rigor de la peineta y el encaje, acompañaban a la Señora. La Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres (Córdoba) puso la nota armónica, interpretando marchas que sonaron a gloria bajo el palio, creando momentos de auténtico éxtasis cofrade en el Rosario y en su transcurrir por la Carrera Oficial a las nueve y cuarto de la noche.
Linares ha vivido hoy un Lunes Santo de los que se guardan en la memoria: el del sol que curó las heridas del frío y el de una Oración en el Huerto que sigue siendo el faro espiritual del centro de nuestra ciudad.