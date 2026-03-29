FOTOS | El Sacramento vence al viento: La Santa Cena brilla en una tarde de contrastes y milagros

Cuando las sombras comenzaron a devorar la piedra noble de la Basílica de Santa María La Mayor, el Domingo de Ramos mudó su alegría matinal por una unción litúrgica y sacramental. La tarde fue un juego de contrastes térmicos que ponía a prueba el temple del cofrade: el abrazo cálido del sol en la salida de la Basílica frente al frío cortante que aguardaba en cada rincón de sombra, donde el viento, lejos de amainar tras la mañana, arreció con una violencia inusitada. A las cinco de la tarde, con el dintel de Santa María como testigo, la Hermandad de la Santa Cena Sacramental y Nuestra Señora de la Paz dictó su lección anual de catequesis pública.
Bajo la serena dirección de su Hermano Mayor, D. José Antonio Yebra Beneito, el cortejo de 500 hermanos desfiló con esa marcialidad que solo el orgullo de pertenencia sabe imprimir. No era una tarde cualquiera; el aire vibraba con el 50 aniversario de su Banda de Cabecera, cuyos sones son latido puro de Linares.
El Cenáculo de Víctor de los Ríos y la Providencia en Isaac Peral
Apareció el inmenso barco del Señor de la Santa Cena, esa joya de Víctor de los Ríos (1955/57). Mientras el misterio avanzaba repartiendo bollos de pan entre la inocencia de los niños, el viento gélido se convertía en el gran protagonista de la jornada. Un fenómeno que estuvo a punto de tornar la gloria en tragedia cuando, minutos antes de que la cofradía alcanzara la Carrera Oficial, el cierzo desprendió una chapa de uralita de un muro medianero en la calle Isaac Peral.
La Providencia, que siempre parece velar por los palcos del Domingo de Ramos, quiso que el proyectil impactara contra el suelo sin alcanzar a alma alguna, pese a la cercanía de los fieles. La rápida y eficaz intervención de las Fuerzas de Seguridad y de los Bomberos de Linares, que revisaron y sanearon la medianera retirando más elementos inestables, permitió que la estación de penitencia continuara su curso, aunque con el corazón de la ciudad todavía encogido por el susto.
La Paz de un Palio en su Plenitud
Tras el banquete del Señor, la calma del espíritu llegó de la mano de Nuestra Señora de la Paz. La dolorosa de Luis Álvarez Duarte (1990) procesionó con una elegancia que desafiaba la inclemencia de las rachas. Este año, la mirada se elevaba al cielo de la Virgen para admirar la finalización del techo de palio, una obra que cierra un ciclo patrimonial y que cobijó a la Señora con una suntuosidad de terciopelo y bordado.
Sus 30 costaleros, en una lección de maestría, llevaron a la Virgen con suavidad mientras la Banda de Música «Nuestra Señora de la Paz» de Linares hilvanaba un repertorio de finura exquisita. El regreso al templo, cerca de la medianoche noche, bajo un frío ya riguroso pero con la tranquilidad del deber cumplido, cerró un Domingo de Ramos que Linares recordará por la belleza de sus imágenes y por el milagro silencioso que evitó la desgracia en Isaac Peral.