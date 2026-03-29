Abierto el plazo para participar en la IX Carrera Solidaria de la Universidad de Jaén

El Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable de la Universidad de Jaén ha abierto el plazo de inscripción para participar en la IX Carrera Solidaria de la UJA, que se celebrará el viernes 17 del próximo mes de abril, a las 20 horas, y cuya recaudación se destinará íntegramente a beneficio de la Federación Alzheimer de Jaén.
En la prueba podrán tomar parte todas aquellas personas mayores de 12 años (o con 12 años cumplidos a la fecha de la carrera) que lo deseen, estableciéndose las siguientes categorías: Absoluta masculina y femenina, Alumnado masculina y femenina, PTGAS/PDI masculina y femenina, e Infantil masculina y femenina (de 12 a 15 años, ambas edades incluidas).
La prueba, con salida desde el campo de fútbol/rugby de la Universidad de Jaén, se disputará por un recorrido urbano de algo más de 5 kilómetros por las inmediaciones del Campus Las Lagunillas. Tiene un precio de inscripción de 5 euros, que la Universidad de Jaén destinará íntegramente a beneficio de la Federación Alzheimer de Jaén. En este sentido, la organización ha establecido un dorsal solidario (con la misma cuantía que la inscripción) para quien no realice la carrera, pero quiera colaborar con el fin solidario de esta.
El plazo de inscripción está abierto hasta el día 27 de marzo. La retirada de dorsales y bolsa del corredor se hará del 14 al 16 de abril en las oficinas del Servicio de Deportes de la Universidad de Jaén, situadas en el Pabellón Deportivo Universitario, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Una vez finalizado el acto de entrega de trofeos a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías establecidas, se celebrará un sorteo de algunos regalos entre los participantes que hayan finalizado la carrera.
La prueba, organizada por el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, cuenta con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén y de Coca-Cola.
Se puede obtener más información sobre la prueba y sobre el proceso de inscripción consultando la página web del Servicio de Deportes de la UJA.
Abierto el plazo para participar en la IX Carrera Solidaria de la Universidad de Jaén
El Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable de la Universidad de Jaén ha abierto el plazo de inscripción para participar en la IX Carrera Solidaria de la UJA, que se celebrará el viernes 17 del próximo mes de abril, a las 20 horas, y cuya recaudación se destinará íntegramente a beneficio de la Federación Alzheimer de Jaén.