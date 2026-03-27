Talento local frente a 16 desafíos reales: Así ha sido el maratón tecnológico del programa INCIBE Emprende

Linares ha reafirmado su posición como referente en innovación tecnológica tras la celebración de la III edición del Hackathon de Ciberseguridad y Emprendimiento, que ha reunido durante los días 25 y 26 de marzo a talento emergente en el ámbito digital.
El evento ha contado con la participación de cinco equipos, que han trabajado intensamente en un total de 16 retos de ciberseguridad, abordando problemáticas reales y desarrollando soluciones innovadoras en un entorno colaborativo.
La primera jornada se desarrolló en las instalaciones de Evolutio, cuya implicación ha sido clave para el desarrollo del evento. La compañía no solo cedió sus instalaciones, sino que también puso a disposición del hackathon a sus profesionales, ofreciendo apoyo técnico y acompañamiento a los participantes durante el desarrollo de los retos.
La segunda jornada tuvo lugar en el coworking La Mina Startup, así como en el CiberLab, Laboratorio de Ciberseguridad, donde los equipos continuaron trabajando en sus proyectos antes de la celebración de la entrega de premios.
El equipo ganador ha estado formado por Marcelo Moral, Ángel Patón, Francisco José Ruiz, Pablo López y Sara Martínez, quienes destacaron por la calidad de su propuesta, su capacidad técnica y su enfoque innovador ante los retos planteados.
El hackathon, enmarcado en el programa INCIBE Emprende, impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), forma parte de las iniciativas financiadas por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además de este tipo de eventos, el programa contempla acciones como auditorías de ciberseguridad para pymes dentro de su línea de aceleración, así como programas de incubación dirigidos a emprendedores en el ámbito de la ciberseguridad, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial.
El éxito de esta tercera edición pone de manifiesto el potencial de Linares como enclave estratégico para el desarrollo del talento digital, consolidando su ecosistema innovador y su compromiso con la ciberseguridad como uno de los pilares del futuro tecnológico.