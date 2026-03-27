Moreras y palmeras: la Plaza Alfonso XII estrena imagen y nuevo sistema de riego

La seguridad ciudadana y la mejora del paisaje urbano han centrado la última visita técnica de la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, quien, junto al concejal de Obras, Michel Rentero, ha supervisado la culminación de los trabajos de replantación en la emblemática Plaza Alfonso XII. Esta intervención forma parte de un plan de choque municipal destinado a renovar el arbolado en mal estado y prevenir riesgos tras los recientes episodios de meteorología adversa.
El temporal de fuertes lluvias y viento sufrido había comprometido la estabilidad de varios ejemplares en la zona, agravando un deterioro que obligó a los servicios técnicos a actuar de urgencia para evitar posibles caídas. Como respuesta, el Ayuntamiento ha procedido a la plantación de quince nuevos árboles: concretamente, 7 moreras de la variedad sin fruto —ideales para espacios públicos por su sombra y limpieza— y 8 palmeras, que devuelven la fisonomía verde a este céntrico punto de la ciudad.
Además de la repoblación vegetal, la actuación ha incluido mejoras en las infraestructuras de la plaza. Se ha instalado un sistema de riego automático para garantizar la supervivencia y el correcto mantenimiento de las nuevas especies, y se ha aprovechado la intervención para reparar el acerado, sustituyendo las baldosas que se encontraban en malas condiciones. Con estos trabajos, el equipo de Gobierno refuerza su compromiso con la seguridad vial y el cuidado de los espacios de convivencia vecinal.