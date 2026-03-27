Los accidentes con baja laboral bajan en la provincia de Jaén en 2025 y en todos los grados

Los accidentes laborales se reducen en Jaén en 2025 y en todos los grados. La provincia ha registrado un total de 6.004 accidentes con baja laboral en el año 2025, que suponen una bajada porcentual del 5,43% (con respecto a 2024), y que se traduce en 345 siniestros menos en números absolutos. La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha presidido hoy la Comisión provincial de Prevención de Riesgos Laborales, conformada por todas las partes implicadas en prevención: empresas, sindicatos y administraciones, y cuyo cometido es coordinar esfuerzos en materia de prevención, seguridad y salud, con el fin de avanzar entre todos en la mejora de las condiciones laborales en el ámbito provincial.
Se han reducido tanto los accidentes en jornada de trabajo, como los ‘in itinere’, y en ambos casos en todos los grados. En global, en 2024 hubo 19 víctimas mortales y en 2025, un total de 13 (se han producido 6 siniestros mortales menos). Los accidentes de carácter grave ascendieron a 138 en el año 2024, y en 2025 sumaron 122 (16 menos), y en cuanto a los leves, en 2024 se contabilizaron 6.192 y el pasado año acaecieron 5.869 (323 menos). Este cómputo se refiere a accidentes con baja laboral que han sido recepcionados por la Autoridad Laboral (la Delegación de Empleo, a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén).
Respecto a los accidentes en jornada de trabajo, ─los que más incumben a la Comisión, puesto que es en los centros de trabajo donde se pueden y deben adoptar medidas de prevención y seguridad─ han sumado un total de 5.434 en 2025 (-5,69%, que equivale a 328 siniestros menos en números absolutos): 12 de ellos han resultado con víctimas mortales (en 2024 fueron 15 fallecidos), 109 casos han resultado de carácter grave (14 menos que en 2024, que supone una reducción del 11,38%) y 5.313 leves (-5,53%, que en números absolutos suponen 311 accidentes menos).
En cuanto a los siniestros in itinere (los que acontecen al ir o al volver del trabajo), han sumado el pasado año 570 (-2,9%, es decir 17 menos que en 2024). Concretamente, se han registrado 556 leves (-2,11%, que suponen 12 menos); mientras que se han registrado 13 graves (2 menos que el año anterior), y ha habido 1 víctima mortal en desplazamientos (en 2024 hubo 4).
En cuanto a los sectores de actividad (en jornada de trabajo), han bajado los accidentes en todos los ámbitos, excepto en industria. Así, se han registrado 909 siniestros en agricultura, 194 menos que en 2024 (que se traduce en una bajada del 17,59%). En construcción se han producido 802 siniestros, 87 menos que el año anterior (-9,79%); 2.519 en servicios (-4,22%, 111 menos) y en industria se han registrado 1.204 casos, que suponen 64 más que en 2024 (+5,61%). Respecto a los accidentes in itinere en 2025, han bajado también en todos los sectores productivos, excepto en construcción: 31 casos han ocurrido en el sector primario (5 menos, que suponen una bajada del 13,89%), 430 en servicios (-3,15%, que equivale a 14 menos en números absolutos), 79 en industria (2 menos, que suponen -2,47%) y 30 en construcción (4 siniestros más).
Más trabajadores y menos accidentes
También ha descendido en la provincia el índice de incidencia (que mide los accidentes de trabajo en relación a la población trabajadora) y en todos los grados de lesión. Así, en 2025 (con respecto 2024), el índice de incidencia ha bajado un 7,95% en la provincia de Jaén. En 2025 ha aumentado en Jaén un 2,46% la población afiliada a la Seguridad Social (que suman 4.966 trabajadores más), mientras que el número de accidentes se ha reducido en este periodo un 5,69%, que se traduce en un descenso del Índice de Incidencia del 4,63%. Por tanto, hay más trabajadores, y menos accidentes.