Linares ya huele a incienso: José Manuel Ocaña emociona al Teatro Cervantes con el Pregón de la Semana Santa 2026

El telón del Teatro Cervantes de Linares se ha alzado en la tarde del Viernes de Dolores, 27 de marzo, para acoger uno de los momentos más esperados por la ciudad: el Pregón Oficial de la Semana Santa 2026. Una cita que, como dicta la tradición, marca el inicio de los días grandes y que ha vuelto a reunir a Linares en torno a su fe, su identidad y su inconfundible latido cofrade.
Desde los primeros compases, el ambiente ha estado impregnado de solemnidad, de ese silencio expectante que solo se rompe con el eco de una marcha procesional. La Banda Sinfónica “Ateneo Musical de Linares”, bajo la dirección de Enrique Moya Castro, ha sido la encargada de abrir el acto con un repertorio que ha sabido tocar el alma de los presentes: El Santo Entierro, Virgen de los Estudiantes y la eterna Amarguras. Sones que huelen a incienso, que dibujan palios en la memoria y que anuncian que la Semana Santa ya está en la calle, aunque aún no haya cruzado el dintel de los templos.
Presentado por Joaquín González Escribano, el pregonero José Manuel Ocaña Santana ha subido al atril con el poso de quien conoce la Semana Santa desde dentro, desde la madera de la trabajadera, desde el esfuerzo callado y la devoción sincera. Su pregón no ha sido solo palabra, sino también música, ya que ha acompañado su exaltación con una cuidada selección de piezas que han ido marcando el pulso emocional de cada pasaje, como si de una chicotá se tratara.
El discurso ha transitado entre la evocación y el rezo, entre la memoria y el presente, dibujando una Semana Santa vivida, sentida y mamada desde la cuna. Linares ha estado muy presente en cada línea, en cada suspiro, en cada recuerdo. Un homenaje constante a la ciudad, a sus rincones, a sus hermandades y a esa manera única de entender la fe que se traduce en silencio en las madrugadas, en aplausos contenidos y en miradas al cielo.
Uno de los momentos más sobrecogedores ha llegado con el recuerdo a su familia. Con voz emocionada, Ocaña Santana ha tenido palabras especiales para los suyos, destacando la figura de su hermano Isacio Ocaña, también pregonero de la Semana Santa de Linares, en un instante que ha unido sangre, tradición y devoción en un mismo latido.
Ya en el tramo final del pregón, ha quedado reflejada la trayectoria de toda una vida entregada a la Semana Santa. Nacido en Linares en 1970, el pregonero comenzó su andadura cofrade a los 16 años en la Hermandad de la Oración en el Huerto. Su compromiso se extiende a otras hermandades, formando parte de cuadrillas como las de Nuestro Padre Jesús del Nazareno y la Virgen del Carmen, y dirigiendo pasos tan significativos como el de la Virgen de la Victoria. En la actualidad, continúa guiando a sus hermanos bajo las trabajaderas de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de Linares Coronada, testimonio vivo de una vida consagrada a la tradición cofrade.
El pregón celebrado en el Teatro Cervantes no ha sido solo el inicio oficial de la Semana Santa de Linares 2026. Ha sido un toque de llamador que ya resuena en el corazón de la ciudad, un primer paso firme hacia los días en los que Linares se transforma, se recoge y se entrega. Porque desde este Viernes de Dolores, la ciudad ya camina de frente hacia su Semana Santa, con el alma dispuesta y la fe en lo más alto.