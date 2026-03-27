Linares se vuelca con la Piel de Mariposa: La recaudación del Carnaval irá destinada a la Asociación DEBRA

Con motivo de la celebración del VII Partido de la Alegría, que se disputará el próximo 18 de abril en Guarromán a beneficio de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa, la alcaldesa, Auxi de Linares, Auxi del Olmo, recibió en el Palacio Municipal a dicha entidad y a la familia de la pequeña linarense Mía. Del Olmo intercambió impresiones con ellos y les informó sobre el apoyo municipal al citado evento deportivo y solidario, además de que la recaudación obtenida con el Carnaval de este año irá destinada a DEBRA, según se acordó en la correspondiente Comisión Informativa de Festejos.
La alcaldesa anima a la ciudadanía a asistir al VII Partido de la Alegría y colaborar con esta causa. Este encuentro se jugará en el Campo de Fútbol de Guarromán, a las 19:00 horas, y enfrentará al equipo Leyendas de Guarromán y exjugadores del Real Betis Balompié. Además, ese día habrá otras actividades solidarias complementarias, como un pasacalles y certamen de música cofrade en el que participarán dos formaciones linarenses: la Banda Salesiana Stmo. Cristo de la Buena Muerte y la Agrupación Musical María Santísima de los Dolores ‘El Rescate’.