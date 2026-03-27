Linares conquista Guadalajara: 12 medallas para el CD Estudio Martos en el Nacional de Kenpo

El deporte linarense vuelve a brillar con luz propia en el panorama nacional, esta vez de la mano de las artes marciales. El Palacio Multiusos de Guadalajara fue el escenario de una gesta deportiva protagonizada por el CD Estudio Martos, cuyos trece representantes, integrados en la selección andaluza, lograron cosechar un impresionante botín de 12 medallas en el reciente Campeonato de España de Kenpo Infantil.
La competición, que reunió a más de 600 jóvenes de entre 6 y 15 años procedentes de todos los puntos del país, arrancó con una intensa jornada dedicada a las modalidades de Kata individual y Kobudo. Sin embargo, fue durante el sábado cuando el club linarense desplegó todo su potencial en las categorías de defensa personal, Kata por equipos y las exigentes modalidades de combate. El altísimo nivel técnico de los participantes obligó a los deportistas de Linares a rendir al límite para subir a un podio de máxima exigencia.
Entre los resultados más destacados figuran el oro de Rosana Agea en la modalidad de Knockdown, quien además sumó dos platas a su palmarés personal. También brillaron Ainhoa Pérez, con platas en Kobudo y equipos; y Celia Hernández, Carla Nieto, Alberto de Toro, Álvaro Ruiz e Izan Beltrán, quienes contribuyeron al medallero con metales de plata y bronce en diversas disciplinas.
Más allá de la competición pura, Linares también lideró la parcela técnica del campeonato. La expedición aportó tres árbitros al plantel nacional (Ángela Polaina, Azael Martínez y Francisco Gea) bajo la dirección de Isabel Martínez, quien ejerció como Directora Nacional de Arbitraje, consolidando al club no solo como una cantera de campeones, sino como un referente organizativo en España.