FOTOS | Linares corona a sus campeones: clausura de las III Olimpiadas Escolares en el San José

El Parque Municipal de Deportes San José ha vibrado hoy con el broche de oro de las III Olimpiadas Escolares Salud y Deporte ‘Ciudad de Linares’. Tras una semana de intensa actividad física y convivencia, esta iniciativa municipal ha concluido con un balance de participación histórico, reuniendo a más de mil escolares procedentes de diversos centros educativos de la ciudad. El alumnado ha competido con entusiasmo en disciplinas tan variadas como fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa y pádel, convirtiendo el recinto en un auténtico templo del deporte base.
La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha presidido esta jornada de clausura acompañada por los concejales delegados de Salud y Deportes, Antonio Luis Hervás y Martín de la Torre. Durante su visita, los responsables municipales han compartido impresiones con los jóvenes atletas, subrayando que el verdadero triunfo de estas olimpiadas no reside en los marcadores, sino en el fomento de valores como el compañerismo y la consolidación de hábitos de vida saludables entre la población infantil y juvenil de Linares.
Con esta tercera edición, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por el binomio salud-deporte como pilar fundamental de la educación integral. La clausura de hoy pone fin a una semana donde el esfuerzo y la ilusión de los escolares han sido los grandes protagonistas, consolidando este evento como una de las citas imprescindibles del calendario educativo y deportivo local.
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