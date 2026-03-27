Autorizado el uso de 685 millones de euros en ayudas a las explotaciones afectadas por el tren de borrascas

El Consejo de Gobierno ha autorizado el uso de 685 millones de euros de los remanentes de tesorería para la concesión de ayudas para las explotaciones ganaderas extensivas y las explotaciones agrícolas dañadas por el tren de borrascas que afectó a Andalucía en los meses de enero y febrero de 2026.
Así ha informado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, en su visita a una finca olivarera inundada por la crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina, donde ha supervisado los daños.
En concreto, se trata de una generación de crédito de hasta 75 millones de euros para la concesión de ayudas directas dirigidas a compensar a las personas titulares de explotaciones ganaderas extensivas gravemente afectadas por las pérdidas de renta como consecuencia de la destrucción de las estructuras productivas de sus explotaciones.
Por otro lado, se realiza una generación de crédito de 500 millones de euros para la concesión de ayudas directas a las personas titulares de las explotaciones agrícolas situadas en zonas gravemente afectadas por las inundaciones, con el objetivo de compensarles por las pérdidas de renta ocasionadas por la destrucción total o parcial de la producción agrícola y de las estructuras productivas en sus explotaciones.
La última generación de crédito, por importe de 110 millones de euros con cargo a los remanentes de tesorería, se destina a una línea de ayudas específica para compensar a personas o entidades que, teniendo sus explotaciones fuera de la zona delimitada por la administración, se hayan visto gravemente afectadas por el paso del tren de borrascas y hayan registrado importantes pérdidas en sus producciones y estructuras productivas, bien por el desbordamiento de cauces fluviales o por los fuertes vientos asociados a dicho tren de borrascas.
En este último apartado también se incluye a aquellas personas titulares de explotaciones agrícolas situadas dentro de la zona delimitada como gravemente afectada por inundaciones que hayan sufrido pérdidas de especial intensidad.