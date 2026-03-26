Linares levanta el telón del FIMAE 2026: una veintena de citas con la excelencia cultural

Linares se reafirma como uno de los grandes epicentros culturales de Andalucía con la presentación de la nueva edición del Festival Internacional de Música y Artes Escénicas (FIMAE) 2026. La concejala de Cultura, Susana Ferrer, ha desgranado una programación que, entre el 11 de abril y el 27 de junio, ofrecerá una veintena de propuestas de primer nivel. El festival desplegará su magia en escenarios tan emblemáticos como el Auditorio del Pósito, el Hospital de los Marqueses, la Fundación Andrés Segovia y la Estación de Madrid, abarcando desde la solemnidad de la ópera hasta la frescura del blues y el jazz.
El telón del FIMAE 2026 se levantará con la interpretación de ‘La Traviata’ a cargo de la Herperian Symphony Orchestra, marcando un inicio de gran altura lírica. Entre las citas imprescindibles destaca el concierto de la Orquesta Sinfónica de Sevilla el 9 de mayo, que contará con el virtuosismo del joven violinista Daniel Lozakovich como solista. En el apartado teatral, Linares recibirá a figuras de la talla de Imanol Arias, con la obra ‘Mejor no decirlo’, y a la veterana Lola Herrera, que protagoniza ‘Camino a la Meca’. La música popular también tendrá un espacio de honor con Diana Navarro, quien celebra en la ciudad sus 20 años de trayectoria.
Uno de los momentos más emotivos de esta edición será el regreso de la actriz linarense Petra Martínez con ‘Hagamos un trato’, un recital poético y musical que promete conectar con sus raíces. La programación se completa con tributos a Miguel Bosé, Serrat y Sabina, propuestas de flamenco en vivo de Pedro Güido y una decena de conciertos internacionales en la Fundación Andrés Segovia. El broche de oro llegará el último fin de semana de junio con el Festival de Blues y Jazz en la Estación de Madrid, consolidando a Linares como una cita ineludible en el calendario cultural europeo.