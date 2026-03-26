La voz de la Pasión: José Manuel Ocaña pregona mañana la Semana Santa de Linares

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El Teatro Cervantes se viste de gala para recibir el eco de la palabra cofrade. Mañana, Viernes de Dolores, Linares se detendrá a las 20:30 horas para escuchar el Pregón de la Semana Santa 2026, una pieza oratoria que este año corre a cargo de José Manuel Ocaña Santana. Como antesala de excepción a sus palabras, la Banda Sinfónica Ateneo Musical de Linares pondrá las notas de pasión a una cita que marca el inicio sentimental de la Semana Mayor en la ciudad.

En la víspera de este momento trascendental, la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha querido arropar al pregonero con una recepción oficial en el Palacio Municipal. Durante el encuentro, la regidora ha transmitido a Ocaña Santana su felicitación y sus mejores deseos, subrayando la responsabilidad y el honor que supone convertirse en la voz que anuncie la llegada de la Pasión linarense a todo el mundo cofrade.

Al acto también han asistido la concejala de Cultura, Susana Ferrer, y el presidente de la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías de Linares, Juan Francisco Cuevas, en una muestra de unidad institucional ante el evento más relevante del calendario previo a las procesiones. Con los nervios propios de quien guarda un mensaje de fe y tradición en su carpeta, José Manuel Ocaña Santana ya descuenta las horas para que el telón del Cervantes se levante y su pregón se convierta en la banda sonora del Viernes de Dolores.

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