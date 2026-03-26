Excelencia en la EPS de Linares: Francisco José Troyano gana el premio nacional ‘Agenda 2030’ por su investigación en materiales sostenibles

Francisco José Troyano Pérez, del Máster en Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible de la Universidad de Jaén, ha sido galardonado en la VII edición de los Premios ‘Universidad, Conocimiento y Agenda 2030’ a Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM) del curso académico 2024-2025, que convoca la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Fundación Carolina.
Este reconocimiento se enmarca en la categoría de TFM por su trabajo ‘Fabricación de materiales sostenibles a partir de residuos mineros, de biomasa y bioresiduos’, del que la comisión evaluadora ha valorado por su originalidad, innovación, fundamentación técnica y calidad académica, así como de su contribución al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
“Es un verdadero orgullo haber obtenido este reconocimiento. Supone no solo una gran satisfacción personal, sino también un importante respaldo al esfuerzo, la dedicación y el compromiso que he invertido en cada etapa de este proceso de investigación”, subraya Francisco José Troyano, explica que este premio supone para él un hito que marca un antes y un después en su proyección, a la vez que representa “una motivación inmensa para seguir avanzando”. “Reafirma mi deseo de continuar profundizando en líneas de investigación innovadoras que realmente contribuyan al avance del conocimiento y a los retos que nos plantea la sostenibilidad hoy en día”, asegura.
La investigación realizada por Francisco José Troyano aborda de manera directa el reto de la economía circular al diseñar y validar técnicamente Áridos Ligeros Artificiales (ALAs). La innovación principal reside en el uso de una combinación sinérgica de residuos mineras y diversos bioresiduos para crear materiales de construcción creados exclusivamente con residuos que reducen la dependencia de materias primas vírgenes y mitigan la huella ambiental del sector.
Esta investigación no solo destaca por su rigor científico, incluyendo análisis térmicos y caracterización físico-química, sino por su viabilidad industrial y escalabilidad. Los resultados confirman que estos nuevos materiales poseen la resistencia necesaria para su uso en infraestructuras reales, apoyando así la creación de ciudades y comunidades más sostenibles.
Además, el trabajo se enmarca plenamente en los principios del desarrollo sostenible y los ODS de la Agenda 2030, puesto que su estudio impacta directamente en ejes fundamentales como Planeta (ODS 12 y 13) ‘Fomentando la producción responsable y la acción por el clima’ y Prosperidad (ODS 8, 9 y 11) ‘Promoviendo la innovación industrial, el trabajo decente y el desarrollo de infraestructuras sostenibles’.
Francisco José Troyana explica que este éxito “es fruto del ecosistema investigador que me ha rodeado en la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén” y agradece el apoyo de sus tutores, los profesores Ana Belén López García y Carlos Javier Cobo Ceacero, del Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales, y a todo el grupo de investigación TEP-222 Ingeniería de Materiales y Minera. “Este premio refleja, por encima de todo, el valor del trabajo colaborativo y del entorno investigador que lo ha hecho posible”, asegura.
Categoría TFG
En la categoría de TFG, el trabajo premiado ha sido ‘La implementación de la Acción por el Clima en la legislación de la Unión Europea y de España’, de Marta Herrera Marcelino, estudiante de doble grado en Ciencias Políticas y Derecho, en la Universidad Carlos III de Madrid.
Del total de trabajos presentados, 146 han correspondido a Trabajos de Fin de Máster y 153 a Trabajos de Fin de Grado, con una participación de 191 mujeres (64%) y 107 hombres (36%). A lo largo de estas 7 convocatorias de los premios, se han presentado un total de 3911 trabajos.
Las personas galardonadas recibirán un diploma acreditativo suscrito por el personal directivo de la AECID, la Fundación Carolina y CRUE. Asimismo, sus trabajos serán publicados bajo el sello de las tres instituciones.