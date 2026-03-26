El Mercado de Abastos de Linares adapta sus horarios de hostelería para una Semana Santa de máxima actividad

El Mercado de Abastos de Linares ha anunciado un dispositivo especial de apertura para sus puestos de hostelería con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026. Esta medida busca facilitar la atención tanto a los residentes como a los numerosos visitantes que se darán cita en el centro de la ciudad durante las jornadas de mayor actividad procesional.
Según la información facilitada, los establecimientos hosteleros del mercado contarán con un horario ininterrumpido durante dos de los días clave del calendario cofrade:
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Domingo de Ramos: de 09:00 a 19:30 horas.
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Jueves Santo: de 09:00 a 19:30 horas.
Esta ampliación horaria permite que el mercado se consolide como un punto de encuentro estratégico para el descanso y el avituallamiento de los ciudadanos en las horas centrales de las estaciones de penitencia. Con este horario especial, se pretende dar respuesta a la alta demanda de servicios de restauración, potenciando al mismo tiempo la actividad de los comerciantes locales en un entorno tan emblemático para la gastronomía linarense.
Recta final de la Cuaresma: Cierre del ciclo de Bandas de Cabecera
Esta adaptación horaria del mercado coincide con los últimos compases de la preparación para la Semana Grande. Precisamente, este Sábado de Pasión, 28 de marzo, concluirá el ciclo de conciertos de Bandas de Cabecera que se ha venido celebrando con gran éxito desde el pasado 21 de febrero.
El broche de oro a este ciclo cuaresmal lo pondrá la Banda de Cabecera de la Hermandad del Rescate, que ofrecerá el último de los conciertos programados a partir de las 12:30 horas. Esta cita supone el preludio definitivo a las procesiones y se espera que congregue a un gran número de fieles y amantes de la música cofrade en las calles de la ciudad, reforzando la necesidad de contar con servicios hosteleros y de abastecimiento plenamente operativos durante todo el fin de semana.