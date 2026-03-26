Doce institutos de la provincia de Jaén participan en un encuentro de colaboración entre empresas y Formación Profesional

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha asistido a la jornada de formación “Sinergia Jaén: Impulsando el Motor de la Construcción y los Servicios Técnicos” celebrada en el Museo Íbero de Jaén.
Esta actividad formativa tiene como objetivo generar un espacio de colaboración entre empresas, entidades y centros educativos de Formación Profesional de la provincia de Jaén, con el fin de impulsar el tejido productivo a través de la innovación. En la jornada han participado doce centros educativos de la provincia, junto a más de cincuenta representantes de empresas y entidades pertenecientes a las familias profesionales de la construcción, instalación y mantenimiento.
La jornada se ha estructurado en dos partes. En primer lugar, se ha desarrollado un encuentro entre empresas del sector y centros educativos, en el que se ha celebrado la mesa redonda «Sinergias en acción: la nueva Formación Profesional como motor de innovación y calidad profesional». En este espacio se han abordado cuestiones relacionadas con la empleabilidad en los sectores de la construcción y los servicios técnicos, así como la relevancia de la Formación Profesional para dar respuesta a la falta de relevo generacional en la provincia de Jaén. Asimismo, se ha llevado a cabo una sesión de networking empresarial orientada a facilitar el contacto entre profesionales del sector.
En una segunda fase, ha tenido lugar un encuentro entre profesionales y alumnado participante, que ha incluido una charla informativa sobre las oportunidades de empleabilidad tras la finalización de los estudios de Formación Profesional, así como sobre orientación académica y procesos de escolarización. Además, se han presentado experiencias de alumnado y de profesionales con trayectorias de éxito en los sectores implicados.
Por último, durante la jornada los institutos de Educación Secundaria Las Fuentezuelas, Fuente de la Peña y El Valle de la capital jiennense han realizado una demostración de los trabajos que realizan en sus centros educativos.