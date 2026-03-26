De la planificación a la acción: La UJA se transforma en «universidad de destino» con su nueva hoja de ruta

Tras su presentación en Consejo de Gobierno, la Universidad de Jaén (UJA) ha lanzado su Estrategia UJA 2026, una hoja de ruta ambiciosa diseñada para transformar la institución en una «universidad de destino» por su calidad, la vez que una ‘Universidad del territorio’, por su impacto transformador, y consolidar su papel como el principal catalizador económico, social y cultural de la provincia. En este sentido, en un contexto marcado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la recientemente aprobada Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), la UJA apuesta por pasar de la planificación a la acción tangible.
La Estrategia UJA 2026, liderada desde el Vicerrectorado de Estrategia y Universidad Digital, se define como la «concreción operativa» del Plan Estratégico 2021-2029 de la UJA, centrando sus esfuerzos en la captación de talento, la sostenibilidad financiera y una transformación digital con propósito. Bajo el lema de ‘Liderar el futuro desde el territorio’, la institución busca proyectar su identidad local hacia un entorno global y abierto.
Cinco ejes para una universidad de vanguardia
En concreto, la Estrategia UJA 2026 articula el crecimiento de la institución en torno a cinco señas de identidad clave:
Liderazgo territorial: La UJA refuerza su compromiso como «universidad del territorio», alineando su oferta formativa con las necesidades del tejido productivo local y llevando la actividad universitaria a todos los municipios de la provincia.
Dimensión europea: A través de la Alianza NEOLAiA, la universidad consolida un campus interuniversitario europeo que fomenta la movilidad internacional y el plurilingüismo, derribando fronteras para su estudiantado y personal.
Revolución digital ética: La UJA avanza en el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta para agilizar y automatizar la gestión y apoyar el aprendizaje, siempre bajo criterios de ética, inclusión y seguridad.
Sostenibilidad 360º: Consolidación de un modelo de campus saludables y energéticamente responsables, plenamente comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la igualdad.
Comunidad cuidadora: La estrategia sitúa a las personas en el centro, priorizando el bienestar emocional, la estabilidad del empleo y un relevo generacional ordenado tanto para el Personal Docente e Investigador (PDI) como para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).
«Esta estrategia no es un mero listado de intenciones, sino nuestra brújula para ser una institución pública de excelencia que lidera el cambio», destaca el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Juan Martínez. Asimismo, añade que, con este plan, la Universidad de Jaén reafirma su ambición de ser una institución de impacto transformador, capaz de competir en la élite investigadora europea sin perder su raíz como motor de la provincia de Jaén.