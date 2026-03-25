Nerea Montijano consigue dos metales en el Campeonato de España y firma cinco Mejores Marcas Personales

El Club Natación Linares ha cerrado su participación en el Campeonato de España Infantil Femenino, celebrado en Sabadell, con un resultado histórico para la entidad. Gracias a las actuaciones de la linarense Valeria Fernández Cando y la liturgitana Nerea Montijano Sequera, el club linarense ha logrado situarse entre los 16 mejores clubes femeninos de España, de un total de 81 clubes participantes.
Ambas nadadoras han defendido con orgullo el nombre de Linares en una competición de máximo nivel nacional, demostrando talento, compromiso y una proyección deportiva extraordinaria.
Valeria Fernández Cando: esfuerzo, constancia y proyección
Valeria Fernández acudía a Sabadell tras conseguir en el Campeonato de Andalucía Infantil la mínima A en 50 Espalda, con un tiempo de 32.65. Con ilusión y ambición, afrontó su participación en el Campeonato de España con el objetivo de luchar por un puesto en la final.
En la prueba preliminar de 50 Espalda, Valeria firmó un tiempo de 32.88, clasificándose en el puesto 40 de la general entre 52 nadadoras, y en el puesto 24 de su año, sumando puntos valiosos para la clasificación por clubes.
A pesar del altísimo nivel de la serie y de enfrentarse a rivales con marcas muy superiores, la nadadora linarense compitió con entrega hasta el último metro. Su próximo objetivo será preparar la temporada de verano con la mirada puesta en conseguir las mínimas nacionales en 50 y 100 Espalda, un reto en el que trabajará junto a su entrenador y director técnico, Javier Rivas Gallego.
Nerea Montijano Sequera: cinco mejores marcas personales y dos medallas
La nadadora iliturgitana ha sido una de las grandes protagonistas del campeonato. Participó en cinco pruebas —200 Libres, 100 Libres, 50 Braza, 100 Braza y 50 Libres— logrando cinco Mejores Marcas Personales (MMP) y dos medallas nacionales.
Medalla de bronce – 50 Braza
En una prueba con 51 nadadoras inscritas, Nerea realizó una espectacular preliminar que le dio acceso a la Final A. En la final, nadó con determinación y coraje para firmar un tiempo de 33.24 (MMP), que le otorgó la medalla de bronce y la primera del campeonato para el Club Natación Linares.
Medalla de plata – 50 Libres
En los 50 Libres, Nerea volvió a brillar. Tras una preliminar de 27.11 (MMP), se clasificó para la Final A, donde paró el crono en 26.65 (MMP), logrando la medalla de plata y confirmando su excelente estado de forma.
“Me siento muy feliz y muy orgullosa de todo lo que he conseguido en este Campeonato de España y todavía no me lo creo . Ha sido un honor poder representar a mi club, el Club Natación Linares, y también al Club Natación Andújar. El trabajo conjunto que están realizando ambos clubes con la fusión es maravilloso, y estas dos medallas no habrían sido posibles sin el esfuerzo y la dedicación de nuestro entrenador, Javier Rivas Gallego, que está haciendo un trabajo increíble no solo conmigo, sino también con todos mis compañeros del club, ayudándonos a mejorar y a alcanzar resultados tan importantes como estas dos medallas.
Seguiré entrenando con muchas ganas e ilusión para preparar la próxima cita. Quiero agradecer el gran apoyo que he recibido tanto en Linares como en Andújar, y seguiré representando a ambos clubes con orgullo en cada competición a la que acuda.”
Resultados completos de Nerea Montijano
50 Libres Preliminar: 27.11 (MMP)
50 Libres Final A: 26.65 (MMP) – Plata
50 Braza Final A: 33.24 (MMP) – Bronce
100 Braza Final A: 1:15.78 (MMP)
200 Libres Final B: 2:09.63 (MMP)
Su actuación ha sido calificada como “extraordinaria” por el cuerpo técnico, demostrando una progresión sobresaliente y un rendimiento de altísimo nivel.
Próximos retos: Campeonato de Andalucía Absoluto de Invierno
Tras el éxito en Sabadell, el Club Natación Linares afronta un nuevo desafío el próximo fin de semana en el Campeonato de Andalucía Absoluto de Invierno, que se celebrará en Málaga.
Representación femenina
Nerea Montijano, que competirá en 100 Libres y 50 Braza, llega en un momento excepcional tras sus dos medallas nacionales y cinco mejores marcas personales.
Representación masculina
Aitor Vizcaíno Martínez, tras su destacada participación en el Campeonato de España Júnior, competirá en 100 Espalda y 200 Espalda, con el objetivo de luchar por las medallas.
Participación técnica
El entrenador y director técnico del club, Javier Rivas Gallego, también competirá en este campeonato representando al C.P.N. La Roda (Albacete) en las pruebas de 50 Mariposa y 100 Mariposa.
El Club Natación Linares sigue creciendo
La entidad linarense continúa consolidándose como un referente en la natación andaluza y nacional, gracias al trabajo de sus deportistas, entrenadores y familias. Los resultados obtenidos en Sabadell son un impulso para seguir avanzando y afrontando nuevos retos con ambición.