Linares repara las heridas del temporal: obras de urgencia en el cementerio de San Sebastián

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El Cementerio Municipal de San Sebastián se encuentra en pleno proceso de rehabilitación para sanar las heridas abiertas por las recientes inclemencias meteorológicas. El concejal de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha encabezado este miércoles una visita técnica, junto a los servicios municipales y la gerencia de Cementerio Parque, para supervisar el avance de las obras de reparación de las cubiertas en varias nicheras, algunas de las cuales acumulaban más de sesenta años de antigüedad. Esta intervención de urgencia responde al deterioro generalizado que el último temporal de lluvia y viento agravó en la infraestructura del camposanto.

Tras un diagnóstico exhaustivo realizado por los técnicos, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de actuación ejecutado por la empresa pública concesionaria que se divide en dos frentes estratégicos. Por un lado, se está llevando a cabo una renovación integral en los módulos con daños severos, sustituyendo las estructuras antiguas por tableros prefabricados de mayor durabilidad, nuevas tejas y sistemas de evacuación de aguas. Por otro, se aplica un tratamiento preventivo en las zonas con mejor pronóstico, mediante limpiezas profundas con biocidas e hidrofugantes que garanticen la estanqueidad y prolonguen la vida útil de las edificaciones.

Hervás ha subrayado que estas obras no solo buscan corregir problemas estructurales, sino preservar la seguridad y, sobre todo, la dignidad que requiere un espacio de tanto calado emocional para las familias de Linares. Con el inicio inmediato de estos trabajos, el consistorio agiliza la respuesta técnica ante los efectos del temporal, asegurando que el patrimonio funerario de la ciudad recupere su estado óptimo en el menor tiempo posible.

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