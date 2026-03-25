El PP exige a la Diputación de Jaén una obra «inmediata y sin excusas» en la carretera de La Fernandina

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha exigido este miércoles una actuación “inmediata y sin excusas” en la carretera la JV-6035, que une La Fernandina, en La Carolina, con La Garza, una vía provincial que, denuncian, arrastra años de abandono y cuya situación se ha visto agravada por los efectos del reciente tren de borrascas.
El portavoz del Grupo Popular y diputado de la comarca, Luis Mariano Camacho, ha alertado del grave deterioro que presenta la vía, con tramos sin firme y un trazado completamente dañado que convierten la circulación en “un riesgo diario para vecinos, agricultores y transportistas”. “Estamos hablando de una carretera en un estado absolutamente tercermundista, fruto de la dejadez prolongada de la Diputación”, ha señalado.
Camacho ha subrayado que no se trata de un problema sobrevenido, sino de “años sin mantenimiento ni inversiones”, lo que ha llevado a una situación límite que ahora se ha visto agravada por los temporales. “Las lluvias han sido el detonante, pero el problema es estructural y responde a una falta total de planificación y compromiso con la red viaria provincial”, ha añadido.
Asimismo, ha recordado que el alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez, ha registrado ya por escrito una solicitud formal dirigida al presidente de la Diputación reclamando una intervención urgente ante el peligro que entraña esta carretera.
El dirigente popular ha insistido en que, tras el anuncio de inversiones por valor de 30 millones de euros en el Plan de Choque por el Temporal para la mejora de carreteras afectadas por el tren de borrascas, que se suma a los 10 del Plan Accede y los ordinarios destinados al mantenimiento, “ya le toca a esta vía”. “No basta con anunciar planes y grandes cifras si luego no se ejecutan. Lo que necesitan los vecinos son soluciones reales”, ha añadido.
“No se puede repetir el patrón de años anteriores, donde buena parte del presupuesto quedó sin gastar mientras las carreteras se caían a pedazos. Es el momento de actuar. No hay más excusas”, ha concluido.