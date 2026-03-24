VÍDEO | Linares activa mañana su Plan de Movilidad: Drones y control de aforos para una Semana Santa blindada

La Policía Local de Linares activa, a partir de mañana, la primera fase del Plan de Movilidad y Tráfico puesto en marcha con motivo de la Semana Santa 2026. El dispositivo especial se inicia este miércoles para dar cabida al montaje de la estructura de la Carrera Oficial en la céntrica calle Isaac Peral. El mencionado Plan, que fue presentado ayer en la Junta Local de Seguridad, se refuerza este año con varias novedades para garantizar la seguridad ciudadana en esta multitudinaria celebración cofrade.
Esta mañana se ha informado a la ciudadanía sobre los detalles del Plan. La concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda, ha indicado que la Semana Santa mueve a miles de personas que llenan el centro y las calles de Linares en cada salida procesional, por lo que ese incremento de afluencia y de desplazamientos supone una presión especial sobre la seguridad, el tráfico y los servicios públicos, de ahí la necesidad de una planificación específica. Así, se ha preparado un dispositivo coordinado, preventivo y flexible, capaz de adaptarse a cada jornada, a los distintos recorridos y, si fuera necesario, a posibles cambios por incidencias o por condiciones meteorológicas.
Este dispositivo es el resultado de varias reuniones de trabajo con todas las áreas municipales implicadas, así como con la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías, con la que se ha mantenido una coordinación permanente para que el día de la salida de cada hermandad todo se desarrolle de la mejor manera posible, con seguridad y organización. En esa línea, los objetivos del Plan de Movilidad y Tráfico de la Policía Local son proteger a la ciudadanía y a quienes participan en procesiones y actos públicos; garantizar la movilidad, priorizando el paso de los cortejos y ofreciendo itinerarios alternativos; prevenir incidentes, mediante control de aforos, vigilancia y presencia operativa en los puntos clave; atender emergencias con rapidez, en coordinación con servicios sanitarios, Bomberos y Protección Civil; y compatibilizar convivencia, actividad económica y descanso vecinal, especialmente en las zonas de mayor afluencia.
Actuaciones
El intendente-jefe de la Policía Local de Linares, José Pereira, ha detallado que el dispositivo especial se desarrollará en coordinación permanente entre el Cuerpo de Seguridad Municipal, Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil, Policía Autonómica, Protección Civil y servicios de emergencia. El Plan de Movilidad y Tráfico contará con tres fases, correspondientes al montaje de la Carrera Oficial, desarrollo de las procesiones (de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección) y desmontaje.
Este año, de nuevo, habrá un CECOP desde el que se centralizará la información y la coordinación y, si se produce cualquier emergencia o incidencia relevante, se adoptarán de manera conjunta las decisiones necesarias. Y como novedad, la calle Fernando III El Santo contará con un área de emergencias donde se situarán dotaciones de Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios.
Otros aspectos reseñables del Plan son la disposición de vías de acceso y evacuación, la señalización informativa en puntos de especial afluencia por el paso de las procesiones o la celebración de ceremonias, el control en las calles y en los accesos a la ciudad o la vigilancia de establecimientos y el cumplimiento de horarios. Además, se han instalado nuevos paneles informativos en la zona de Carrera Oficial y calles adyacentes; se volverán a pintar las líneas rojas en el pavimento para gestionar los espacios y controlar los aforos en ciertas calles, y se va a trabajar con la unidad de dron de la Policía Local para ayudar en el control del tráfico. Asimismo, se mantendrá la vigilancia en el resto de las zonas de la ciudad, y se aconseja el uso del transporte público.