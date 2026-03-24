Linares endulza la Cuaresma de sus mayores: vuelve el reparto solidario del Prendimiento

La dulzura de la Cuaresma volverá a llamar a la puerta de los mayores de Linares este próximo viernes. Por segundo año consecutivo, el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y la Hermandad del Prendimiento han sellado una alianza solidaria para llevar los sabores más tradicionales de estas fechas a quienes más lo necesitan. Bajo el paraguas de la campaña ‘Ni un mayor solo’, esta iniciativa repartirá una variada selección de repostería típica —roscos, flores y pestiños— entre los centros sociales, centros de día y residencias de la ciudad vinculados a los Servicios Sociales Comunitarios.
La concejala delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, y el hermano mayor del Prendimiento, Esteban Caballero, han sido los encargados de presentar los detalles de una actividad que trasciende lo gastronómico para convertirse en un gesto de acompañamiento y calidez humana. Para el equipo de Gobierno y la cofradía del Domingo de Ramos, el objetivo es claro: garantizar que las tradiciones de la Semana Santa lleguen a todos los rincones de Linares, especialmente a aquellos hogares y centros donde residen personas que, por diferentes circunstancias, puedan sentirse más aisladas durante estos días de celebración.
Este reparto no solo pone en valor el rico recetario de la tierra, sino que refuerza el tejido social de la ciudad al unir la labor institucional con el compromiso de las hermandades. Con esta segunda edición, la campaña se consolida como una cita indispensable en el calendario de Cuaresma, recordándonos que la esencia de la Semana Santa linarense también reside en el cuidado y el respeto hacia nuestros mayores, verdaderos custodios de nuestra memoria y tradiciones.