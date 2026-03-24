La Junta subvenciona a 26 bandas de música de Jaén para que sumen o renueven el instrumental

La Junta de Andalucía subvenciona a 26 bandas de música de la provincia de Jaén para que renueven, adquieran o amplíen los instrumentos musicales. El delegado del Gobierno, Jesús Estrella, ha presenciado, esta noche, el ensayo de la Sociedad Filarmónica Ciudad de Bailén, donde ha puesto en valor esta línea de ayudas del Gobierno de Juanma Moreno que llegará a 18 municipios de la provincia jiennense y que tiene una especial incidencia en hermandades y cofradías vinculadas a la Semana Santa y también colectivos musicales de Jaén que agrupan a miles de jiennenses.
Jesús Estrella, que ha estado acompañado por el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y por el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha recordado la importante permeabilidad de esta línea de subvenciones que permite apoyar a colectivos musicales de la provincia. “Con esta línea de ayudas damos respuesta a asociaciones y otros colectivos que son indispensables en cada uno de los municipios. La Semana Santa, las fiestas patronales o cualquier otra celebración en cada uno de nuestros pueblos y ciudades no sería lo mismo sin ellas. Forman parte de la cultura popular y, además, suponen un aval y referente cultural para miles de niños y jóvenes que, en su mayoría, son los que las integran. Por eso, el Gobierno de Juanma Moreno tenía que estar a su lado”, ha afirmado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. Precisamente, en este sentido, Jesús Estrella ha vuelto a insistir en la especial vocación musical que existe en Jaén. “A los jiennenses les interesa mucho la música. Lo vemos en nuestros conservatorios, que cuentan con un importante número de alumnos, pero además se ha vuelto a plasmar en esta convocatoria. Jaén es la segunda provincia donde más bandas musicales se han acogido a esta línea de ayudas, solo por detrás de la provincia de Sevilla”.
De hecho, en la recta final de la Cuaresma, esta línea de ayudas será muy importante para que agrupaciones musicales y bandas que procesionan en Semana Santa puedan renovar o ampliar los instrumentos musicales dando una especial riqueza a los sones de la Pasión de Jaén. Esta línea de ayudas llega a 18 municipios donde se localizan las 26 agrupaciones musicales que se han beneficiado de esta línea de ayudas, que está dotada con 62.351 euros en la provincia jiennense.