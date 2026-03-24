Formación dual y alta tecnología: Así son los nuevos grados y másteres que la UJA llevará al campus de Linares

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, ha informado en rueda de prensa del informe de verificación favorable por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para la impartición, a partir del próximo curso 2026-2027 de tres nuevos títulos que considera “tractores” para la institución. Se trata del Grado en Industria Digital, el Máster en Digitalización y Gestión Agrícola y el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Unos informes favorables que son fruto del ambicioso plan que la UJA elaboró al principio del mandado del Rector para ampliar la oferta de títulos oficiales con nuevos grados, másteres y doctorados “que fueran atractivos, actuales y con visión de futuro; una hoja de ruta encaminada a contribuir, de forma determinante, a la necesaria transformación del tejido productivo de nuestra provincia a través de la formación y el conocimiento”, ha apuntado Nicolás Ruiz.
El Rector ha calificado estos títulos de “tractor” para la institución, al considerar que se trata de títulos con una gran demanda social; supondrán notas de corte elevadas y atracción de estudiantes de fuera de Jaén; tienen una elevada inserción laboral de los futuros egresados; suponen una diferenciación respecto a universidades del entorno; presentan un fuerte componente tecnológico, y “tienen gran potencialidad para incidir en el desarrollo y transformación de la provincia, con especial incidencia en Linares y su comarca, y eso es importante”, ha resaltado Nicolás Ruiz.
El máximo responsable de la UJA considera que estos títulos representan “una apuesta por la excelencia y la modernización” de la oferta formativa de enseñanzas oficiales de la Universidad de Jaén. “La UJA ha hecho sus deberes, impulsando una oferta de titulaciones que, sin duda, va a permitir dar respuesta a las necesidades de la provincia de Jaén, con la vista puesta en las profesiones del futuro”, ha declarado.
Cabe recordar que la Universidad de Jaén incorporó este curso a su oferta académica el Grado en IA y Ciberseguridad, que imparte conjuntamente con la UAL, y que, a partir de septiembre, también ofrecerá el Grado en Ingeniería Biomédica, junto a la UGR. Un Grado que, ha recordado, recibió el informe de verificación negativo en el mes de julio de 2025, “lo que generó una situación inaceptable e injustificable” e impidió su impartición este actual curso como estaba previsto, frente a estos informes que llegan ahora en marzo, “a su debido tiempo”. En este sentido, Nicolás Ruiz ha destacado “positivamente” el “cambio de rumbo y la notable mejoría” en el funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). “Esta evolución al alza, impulsada por la actual dirección, marca un claro contraste con la gestión previa bajo la responsabilidad del exsecretario general de Universidades, Ramón Herrera”, ha apuntado el Rector, que ha recordado que, con un respaldo social casi unánime, tuvo que pelear mucho para corregir aquella “injusticia”. “Por fortuna, el clima de diálogo y entendimiento ha cambiado sustancialmente. Y así lo digo, así lo reconozco y lo aplaudo públicamente”, ha insistido.
Nicolás Ruiz considera que, si es de justicia reconocer los aciertos institucionales, la honestidad también exige señalar los fallos. “Desgraciadamente, tengo que decir que seguimos sin avances en las negociaciones con la Junta de Andalucía, en relación al cumplimiento del modelo de financiación pactado y de los acuerdos firmados”, ha indicado el Rector de la UJA, señalando que la validación administrativa de la nueva oferta formativa debe contar con el respaldo económico fijado en el Decreto 154/2023 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al respecto, ha declarado que la Junta de Andalucía sigue sin cumplir el modelo de financiación aprobado para el periodo 2023/2027 y los acuerdos firmados con las universidades públicas andaluzas. “Las consecuencias son muy graves, porque, en contra de las afirmaciones públicas del consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos, “la UJA no ha generado ahorro alguno en los últimos ejercicios. Todo lo contrario, nuestras cuentas, que están auditadas, aprobadas y son públicas, reflejan 5 años consecutivos en déficit”. “Más allá del dinero -ha asegurado el Rector de la UJA- lo que está en juego es el cumplimiento de la ley y de los compromisos adquiridos. Es una cuestión de principios y de respeto a lo firmado. Creo que mi posición ha quedado manifestada con absoluta claridad”, ha concluido.
Características de los títulos
Nicolás Ruiz ha estado acompañado en la presentación de estos tres nuevos títulos por la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales de la UJA, Hikmate Abriouel Hayani, que ha profundizado en algunos aspectos técnicos relacionados; el director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Jorge Delgado García, y el director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, Manuel Valverde Ibáñez.
El Grado en Industria Digital por la Universidad de Jaén es un grado conjunto entre la EPSL y la EPSJ, siendo la responsable del título la primera. El campo de estudio será la Ingeniería Eléctrica, la Ingeniería Electrónica y la Ingeniería de la Telecomunicación. Se ofertarán 60 plazas (30 en cada centro), que se impartirán de manera presencial en el Campus de Linares los tres primeros cursos y el último curso depende de la mención cursada. En este sentido, este grado parte ya con una mención dual ‘Proyecto de transformación digital en la industria’. Además, se plantean 2 menciones más: Mención en ‘Transformación Digital de Sistemas Productivos’ y la Mención en ‘Desarrollo de Sistemas Ciberfísicos Inteligentes y Conectados’. El interés que presenta este título es su carácter único a nivel andaluz, ya que sólo se imparte en la Universidad de Deusto y en la Universidad Francisco de Vitoria.
El Máster en Digitalización y Gestión Agrícola es un máster conjunto también entre la EPSL y la EPSJ, siendo la responsable del título la EPSL. El campo de estudio será también la ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación. En este caso, se ofertarán 30 plazas (15 por cada centro). Este título tiene una mención dual y es una iniciativa singular en el sistema universitario andaluz. Su implantación en la Universidad de Jaén es un paso crucial hacia la modernización y la mejora de la formación en el ámbito agrícola en Andalucía, y en concreto en Jaén. Hay que destacar que la agricultura en la provincia de Jaén ha experimentado avances tecnológicos en los últimos años, este desarrollo tecnológico necesita de una constante alimentación mediante la formación de las nuevas generaciones para profesionalizarse y especializarse en el sector y acceder a empleos de gran calidad mejorando así la economía local de Jaén y por ende de Andalucía.
El Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es un máster conjunto entre la UCO y la UJA, siendo la UCO la universidad coordinadora. Se ofertarán 30 plazas (15 para cada universidad), con una modalidad de enseñanza semipresencial o híbrida. Se impartirá de formato online en los Campus de Linares y de Bélmez (UCO). Este máster habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniera/o de Caminos, Canales y Puertos. Su implantación será un atractivo inequívoco para la captación de nuevo estudiantado del Grado en Ingeniería Civil. Los datos oficiales confirman un interés excepcional por el Máster ICCP en Andalucía, con ratios de solicitud por plaza que superan ampliamente la oferta. A pesar del alto interés, el modelo de enseñanza puramente presencial actual genera una brecha que impide la matriculación efectiva. Muchos Graduados y Graduadas en Ingeniería Civil no pueden acceder al título debido a la incompatibilidad con sus responsabilidades laborales o familiares. Esta nueva oferta con una modalidad de enseñanza híbrida surge como la alternativa necesaria para captar esa demanda insatisfecha. En este sentido, este máster no solo responde a una demanda estadística probada, sino que garantiza la viabilidad y sostenibilidad del título al eliminar las barreras logísticas que hoy limitan el acceso de los profesionales.