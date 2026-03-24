CETEMET presente en la presentación oficial de AIR-Andalusia

El European Digital Innovation Hub EDIH AIR-Andalusia se ha presentado oficialmente esta mañana en Granada como una infraestructura clave para impulsar la transformación digital de las pymes y administraciones públicas mediante inteligencia artificial y robótica aplicada.
El acto, celebrado en la sede de la Fundación AI Granada Research & Innovation, ha contado con la participación del Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, la Alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera Viedma, y el Presidente de Círculo Tecnológico de Granada y Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios CGE. Josep Roig Salvador, junto a representantes de las más de veinte instituciones que integran el consorcio andaluz.
Durante la apertura del acto, Marifrán Carazo ha destacado el papel de Granada como polo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial:
“Granada cuenta con un ecosistema único de investigación, talento y empresas tecnológicas. Que la coordinación de AIR-Andalusia se ubique en nuestra ciudad refuerza ese liderazgo y demuestra la capacidad de Granada para impulsar proyectos estratégicos de innovación. Además, en un momento en el que Granada avanza hacia su candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031, iniciativas como esta reflejan también nuestra apuesta por una ciudad que combina cultura, conocimiento y tecnología.”
A continuación, Enrique Herrera Viedma, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada y catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ha presentado las capacidades científicas y tecnológicas que sustentan el hub:
“La Universidad de Granada es una de las instituciones líderes a nivel internacional en inteligencia artificial, como reflejan los rankings científicos en este ámbito. Iniciativas como AIR-Andalusia son fundamentales para conectar el conocimiento generado en las universidades andaluzas y en los centros de investigación con las necesidades de las pymes y el sector empresarial, facilitando que las empresas accedan a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y robótica para mejorar su competitividad.”
Durante su intervención se han presentado también los principales servicios del hub, orientados a facilitar la adopción de tecnologías digitales por parte de empresas y administraciones públicas. Entre ellos destacan los programas de experimentación tecnológica (‘test before invest’), el acceso a infraestructuras tecnológicas y laboratorios especializados, programas de formación avanzada, asesoramiento para proyectos de digitalización y apoyo en el acceso a financiación.
Estos servicios estarán disponibles para empresas y administraciones a través de la web oficial de AIR-Andalusia www.airandalusia.es a partir del próximo mes de abril, desde donde se podrá solicitar los 30 servicios del hub.
Desde la perspectiva empresarial, Josep Roig Salvador, Presidente de Círculo Tecnológico de Granada, Miembro de la Junta Directiva de Confederación Granadina de Empresarios CGE y CEO de Cívica, ha destacado la importancia de acercar la innovación al tejido productivo:
“Las pymes necesitan acceso real a la tecnología y al conocimiento para poder competir en un entorno cada vez más digital. AIR-Andalusia permitirá que más de 1.300 pymes andaluzas puedan acceder a servicios de inteligencia artificial, robótica y tecnologías digitales avanzadas, facilitando que muchas empresas den el salto hacia la digitalización y mejoren su competitividad.”
El acto ha sido clausurado por Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, quien ha subrayado el papel estratégico de los hubs europeos de innovación digital en la transformación del tejido empresarial andaluz:
“Los EDIHs son una herramienta clave para acercar las tecnologías digitales avanzadas a las empresas. Desde la Agencia Digital de Andalucía, la Junta de Andalucía apuesta por AIR-Andalusia mediante la cofinanciación del hub aportando 600.000€, para que cada vez más pymes andaluzas puedan experimentar, innovar y crecer gracias a la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.”
AIR-Andalusia es una iniciativa impulsada por 21 instituciones andaluzas, entre universidades, centros de investigación, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, parques tecnológicos, clústeres y entidades de innovación, que trabajan conjuntamente para impulsar la adopción de tecnologías digitales avanzadas en el tejido productivo andaluz.
El hub cuenta con un presupuesto superior a los cinco millones de euros para el periodo 2025-2029, cofinanciado al 50% por la Unión Europea a través del programa Europa Digital y con 600.000€ por la Agencia Digital de Andalucía.
Los servicios de AIR-Andalusia comenzarán a estar disponibles a partir del mes de abril.
Con esta iniciativa, Andalucía contará con un punto de acceso a la red europea de European Digital Innovation Hubs (EDIH), facilitando la conexión con otros centros de innovación digital de Europa y permitiendo a las empresas acceder a conocimiento especializado, infraestructuras tecnológicas y oportunidades de colaboración internacional en inteligencia artificial, robótica y tecnologías digitales avanzadas.